Возраст фигуристов: немецкие и российские эксперты - о новых правилах

Мало для кого стало неожиданностью решение Конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о постепенном увеличении с 15 до 17 лет минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию.

Требования повысить возрастной ценз наиболее активно стали звучать после скандала вокруг положительного результата допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. 8 февраля 2022 года, буквально на следующий день после окончания олимпийского командного турнира фигуристов в Пекине, на котором золото выиграли россияне, появилась информация о результатах анализов. В пробе, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, у Камилы Валиевой был выявлен запрещенный кардиологический препарат. Из-за своего возраста (во время Олимпиады Камиле было 15 лет) фигуристка считалась "защищенным лицом".

Юная российская фигуритска Камила Валиева после выступления на Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года

В недавнем решении Конгресса Международного союза конькобежцев указано, что данная мера принимается "в целях защиты физического и психического здоровья, а также ради эмоционального благополучия фигуристов". Согласно решению спортивных чиновников, в нынешнем сезоне планка выхода во взрослые соревнования сохранится на текущем уровне - 15 лет. В сезоне-2023/24 возрастной ценз будет увеличен до 16 лет, а в 2024/25 - до 17-летнего возраста. DW собрала реакцию немецких и российских экспертов на решение ISU.

Мнения немецких экспертов

Решение Конгресса Международного союза конькобежцев полностью поддержала немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в одиночном катании Катарина Витт (Katarina Witt). В интервью спортивному информационному агентству Sport-Informations-Dienst (SID) она назвала нововведение "историческим". "Поднимая минимальный возраст до 17 лет, ISU идет по правильному пути, в духе времени, и в первую очередь защищает спортсменов от их иногда чрезмерно амбициозных менеджеров. Теперь они будут вынуждены гораздо более бережно относиться к карьере молодых спортсменов", - подчеркнула легенда немецкого фигурного катания Катарина Витт, кстати, впервые выигравшая Олимпиаду в 19 лет.

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, 2022 год

Клаудия Пфейфер (Claudia Pfeifer), спортивный директор Союза конькобежцев Германии, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung поддержала решение ISU: "Это правильный сигнал, который, надеюсь, приведет к изменению имиджа этого вида спорта". При этом она заметила, что немецкий союз конькобежцев предпочел бы, чтобы уже следующей зимой в европейских и международных турнирах не было бы спортсменов в возрасте до 17 лет.

Бывший глава национальной тренировочной базы по фигурному катанию в Берлине Райнхард Кеттерер (Reinhard Ketterer) уверен, что решение ISU "снимает психологическое и физическое бремя" с юных фигуристов. И, возможно, снова станут реальностью более продолжительные спортивные карьеры, цитирует Кеттерера немецкое информационное агентство dpa.

Бывший чемпион Европы по фигурному катанию Норберт Шрамм (Norbert Schramm) характеризует решение Конгресса Международного союза конькобежцев повысить минимальный возраст до 17 лет как недостаточное. Он считает, что юниоров, не достигших 18-летнего возраста, до соревнований допускать не следует. "Это первый шаг, но я не думаю, что он может принести пользу спорту. Этого просто недостаточно. 17-летним не место в профессиональном спорте", - заявил ныне 62-летний немецкий фигурист в интервью спортивному агентству SID. Норберт Шрамм, ставший чемпионом Европы в 1982 и 1983 годах, охарактеризовал новые правила как "пыль в глаза": "Несовершеннолетние должны соревноваться среди юниоров, у них совершенно другие требования по габаритам и весу. Нет смысла смешивать взрослых спортсменов с юными".

Реакция российских экспертов

Олимпийский чемпион в парном фигурном катании и тренер Максим Траньков придерживается иного мнения, нежели немецкие спортсмены и функционеры. "Я бы вообще ничего не поднимал. Мне неинтересно смотреть на тех женщин, которых все пропагандируют. Стало интересно после того, как наши стали прыгать четверные. До этого женщины всегда были самым неинтересным видом", - цитирует Транькова издание "Спорт-Экспресс".

Российский фигурист, неоднократный призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, успешный тренер Александр Жулин обеспокоен другими проблемами. "Мне все равно на поднятие возрастного ценза. Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то? Самый главный вопрос сейчас - когда мы, наконец, сможем выступать? Остальное неважно. Мы все равно всех обыграем, что бы они там ни придумали", - приводит слова Александра Жулина российское издание Sport24.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU так: "Для нас повышение возрастного ценза не имеет значения". "У нас в любом возрасте будут лучшие", - заявила она изданию "Спорт-Экспресс".

Смотрите также: