"Мороз по телу". Реакция на поражение Камилы Валиевой в немецких СМИ

Ни одно крупное немецкое издание не оставило без внимания скандал в женском фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Публикации по итогам произвольной программы появились во всех ведущих немецких СМИ и локальных изданиях. И хотя российская спортсменка Камила Валиева осталась без медали на Олимпийских играх - 2022, именно эта 15-летняя девочка стала главной героиней, которой СМИ посвятили свои публикации и заголовки.

"Самая одинокая девочка в мире"

Статья в немецком еженедельнике Der Spiegel вышла с эмоциональным заголовком: "Самая одинокая девочка в мире". "Это была драма на льду. После произвольной программы Камила Валиева, обвиненная в допинге, выбыла из борьбы за призовые места и стала объектом критики со стороны своего неоднозначного тренера. 15-летней девочке можно было только посочувствовать", - пишет журналист Маркус Кремер (Marcus Krämer).

"Когда она покинула лед, Тутберидзе ее не обняла. После объявления результата (141,93 пункта) Валиевой пришлось еще несколько минут сидеть рядом со своими тренером и хореографом Даниилом Глейхенгаузом. Все объективы камер были направлены на нее. В этот момент эта 15-летняя (спортсменка - Ред.) выглядела самой одинокой девочкой в мире", - продолжает комментатор Der Spiegel.

Камила Валиева. Сцены на льду, которые никого не могли оставить равнодушным

Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал под заголовком: "Слишком много для ребенка" , сокрушаясь над тем, что пришлось пережить юной спортсменке. "Этот финал в своей абсурдности и спорности был особенным из-за главной персоны - Камилы Валиевой", - считает автор статьи Барбара Климке (Barbara Klimke), уверенная в том, что "в ближайшие недели и месяцы, до тех пор, пока не будет прояснена ситуация с допингом, внимание неизбежно будет приковано к тренеру Тутберидзе и к муштре в московской школе фигурного катания "Самбо-70".

"Предстоит прояснить многие вопросы"

В том, что поиск виновных в сложившейся ситуации станет задачей ближайших недель, а то и месяцев, не сомневается большинство изданий. Но уже сегодня многие СМИ подвергли жесткой критике тренера Этери Тутберидзе. Немало вопросов, ответы на которые ждут от спортивного арбитражного суда (CAS), Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в актуальных публикациях звучат риторически - авторы указывают, что еще предстоит внести ясность в случай с допинг-скандалом вокруг Камилы Валиевой. Но не меньше вопросов у западных обозревателей вызывает и окружение юной спортсменки.

"Вечер произвольной программы в Пекине представлял собой бесславный конец одного олимпийского состязания по фигурному катанию, - пишет обозреватель газеты Die Welt Мелани Хак (Melanie Haack) в статье "После драмы тренер наорала на Валиеву (15)". - Состязания, в котором есть только проигравшие. Даже блеск победительницы Олимпийских игр меркнет в этом виде спорта, который традиционно является одним из самых ярких моментов Зимних Олимпийских игр. Но здесь, в Пекине, о нем не перестают говорить уже больше недели - спортсмены, тренеры, судьи и люди далеко за пределами спортивного мира. Талант века Валиева задавала тон в заголовках публикаций, посвященных не только ее конкретному случаю, но и гораздо большей проблеме. Многие вопросы предстоит еще прояснить".

Оценки окружения российской фигуристки

15-летняя фигуристка после сокрушительного поражения - в объятиях своего тренера, которые многие обозреватели не увидели или сочли слишком холодными

Масла в огонь подливают и заголовки таблоида Sport Bild: "Невероятно! Бессердечная тренер наорала на Валиеву (15)". Другая статья озаглавлена не менее эмоционально: "Россия принесла в жертву ребенка".

"Когда я увидел рыдающую Камилу Валиеву (15), больше всего мне хотелось плакать вместе с ней, - признается обозреватель Bild Маттиас Марбург (Matthias Marburg). - Камила плакала - в этом миг меня как молнией ударило. Это плачет ребенок. Признаюсь честно, когда в Пекине появились первые сообщения о случае допинга с Камилой Валиевой, я подумал: "Опять эти русские. Отстраните эту даму, и на этом - всё".

Обозреватель Bild дает волю своим чувствам и эмоциям: "Ребенок, которого русские принесли в жертву. Накачать допингом 15-летнюю девочку... Это приводит меня просто в ярость. Ребенка подвергли такому давлению, которому нельзя было бы подвергать никого. Это было слишком. Она не могла победить. То, что она так успешно откатала короткую программу во вторник, уже было сенсацией".

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) озаглавила публикацию о драме Валиевой цитатой Томаса Баха: "Я был очень, очень растерян". Президент МОК потребовал "пролить свет истины" на роль окружения российской фигуристки Камилы Валиевой в случившейся с ней ситуации, пишет FAZ.

"Но это было еще не все, - цитирует газета Томаса Баха. - Когда я увидел, какой прием ждал ее в кругу самых близких сопровождающих, как ее встретили, с каким холодом, - от этой сцены мороз шел по коже. Вместо того, чтобы утешить ее, оказать помощь, можно было почувствовать ледяную атмосферу и дистанцированность. А если интерпретировать еще и язык тела, становится только хуже. Это были жесты презрения".

При этом если посмотреть видеозаписи с соревнований, становится очевидно, что после выступления Камилы Валиевой ее тренер Этери Тутберидзе не "орала" и не "кричала" на свою подопечную, а во время ожидания оценок обняла ее, стараясь утешить. Но большинство комментаторов не увидели или не захотели этого увидеть. В материалах немецких СМИ об итогах Олимпиады в Пекине она останется "Ледяной королевой", как назвали ее журналисты Die Welt.

Вопрос о судьбе несовершеннолетних спортсменов

Вопрос о судьбе и праве участия в Олимпийских играх несовершеннолетних спортсменов поднимают многие СМИ в Германии. Zeit Online пишет: "В результате скандала, разгоревшегося на Олимпийских играх вокруг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, Международный олимпийский комитет намерен все-таки потребовать от международных федераций разобраться в вопросе участия несовершеннолетних спортсменов в профессиональном спорте. Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) отметил, что этот вопрос требует обсуждения и консультаций. Решения можно ждать только от федераций, не от МОК".

Влиятельное немецкое издание цитирует высказывание главы МОК: "Томас Бах также подчеркнул, что Всемирному антидопинговому агентству предстоит задуматься о проблеме несовершеннолетних спортсменов и их статусе "защищенных персон". Остается принципиально важный вопрос: как поступать с несовершеннолетними спортсменами в будущем? До сих пор лишь в нескольких видах спорта, таких, как спортивная гимнастика, есть ограничения по минимальному возрасту для участников Олимпийских игр".

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