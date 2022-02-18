 МОК проверит дело Валиевой на признаки жестокого обращения с ребенком | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2022

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Россия

МОК проверит дело Валиевой на признаки жестокого обращения с ребенком

Глава МОК Томас Бах заявил, что шокирован кадрами провала в произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой и обращением с ней ее тренера Этери Тутбердидзе.

Россиянка Камила Валиева после произвольной программы

Камила Валиева после произвольной программы

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит признаки жестокого обращения с ребенком в ситуации с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, обвиненной на Олимпиаде в Пекине в применении запрещенного вещества. Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) в пятницу, 18 февраля, выразил сочувствие оставшейся без медали в одиночном разряде россиянке и выступил с резкой критикой в адрес ее окружения.

По словам Баха, он "с ужасом" наблюдал, как Валиева была сломлена под тяжестью допингового скандала, и за тем, насколько холодно приняла ее команда после провального выступления в произвольной программе. Эти кадры не отпускают его и на следующее утро после окончания турнира одиночниц, подчеркнул глава МОК.

Бах призвал наказать виновных

"Виноваты те, кто дал ей этот препарат", - уверен он. Бах сообщил, что МОК проверит, является ли ситуация с Валиевой жестоким обращением с ребенком. В случае, если подозрения подтвердятся, виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, заявил глава организации.

Накануне на Олимпиаде в Пекине завершились соревнования фигуристок-одиночниц. До допингового скандала Камила Валиева считалась главной претенденткой на золото, но осталась без медали, допустив несколько грубых ошибок и заняв лишь пятое место в произвольной программе и четвертое - по итогам турнира. Встречая свою подопечную после окончания выступления, тренер Этери Тутберидзе, как свидетельствуют видеозаписи, не проявила сочувствия и не утешила фигуристку, а жестко раскритиковала ее прокат.

В интернет попали и кадры с реакцией на свой результат 17-летней россиянки Александры Трусовой, которая была близка к нервному срыву после того как выиграла произвольную программу, но в итоге оказалась второй после соотечественницы Анны Щербаковой. Судя по видеозаписям, никто из членов команды в этот момент не попытался успокоить фигуристку и оказать ей поддержку. "Все это не внушает доверия к ближайшему окружению Камилы", в отношении которого ведется расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил Бах.

В Москве разочарованы реакцией МОК

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что разочарован словами Баха, назвав их вымышленными историями о чувствах российских спортсменов. "Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и с каждым спортсменом связаны надежды и мечты всей нации на успех, это давление заставляет их двигаться вперед", - цитирует его слова издание Inside the Games.

Скандал вокруг Валиевой

Главный допинговый скандал Игр в Пекине разгорелся 8 февраля, на следующий день после окончания командного турнира фигуристов, в котором победила команда Олимпийского комитета России. В пробе выступавшей в составе команды Валиевой, которая была взята 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, был выявлен запрещенный кардиологический препарат триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от участия в Олимпиаде, однако после ее жалобы уже на следующий день отменила свой запрет. В свою очередь МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и WADA опротестовали решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Выездная панель CAS отклонила апелляцию, разрешив Камиле Валиевой продолжить выступления на играх и участвовать в турнире одиночниц. При этом вопрос о золотой медали российских фигуристов в командном турнире остается открытым до решения о возможном наказании Валиевой. Защита Валиевой заявила, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за искусственного сердца вынужден принимать триметазидин. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сочло эту версию убедительной.

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