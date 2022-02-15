Команда Валиевой объяснила итог допинг-пробы лекарством деда

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой объяснили наличие запрещенного вещества триметазидин в ее допинг-пробе тем, что этот препарат принимал дед спортсменки, сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Это утверждение было частью линии защиты на выездном заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) 14 февраля, по итогам которого спортсменке разрешили продолжить выступления на зимней Олимпиаде-2022, пояснил председатель дисциплинарной комиссии МОК в Пекине во вторник, 15 февраля.

Адвокаты 15-летней россиянки "представили причины, ставящие под сомнение ее вину", заявил далее швейцарец.

Защита Валиевой не предъявила доказательств приема триметазидина ее дедом

Между тем издание "Досье", в распоряжении которого оказалась аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 февраля, сообщило, что такую версию представили во время разбирательств мать спортсменки Алсу Валиева и юрист Анна Козьменко. По их словам, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за искусственного сердца вынужден принимать триметазидин.

При этом адвокат указала на "абсолютно разные способы" возможного попадания вещества в организм Валиевой. "Например, дедушка выпил что-то из стакана, попала слюна, этот стакан как-то потом использовался спортсменкой. Или полежал препарат на какой-то поверхности, остались следы, затем на данной поверхности полежал препарат, который затем выпила спортсменка", - отметила она.

В свою очередь эксперты, опрошенные "Досье", назвали данную версию "дикой" и "неубедительной", сообщив, что препарат выпускается в форме капсул или таблеток с пленочной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике. Кроме того, триметазидин назначается по рецепту, а родственники Валиевой не предоставили комиссии ни сам рецепт, ни чек из аптеки.

Спортивный арбитраж разрешил Валиевой продолжить соревнования

Накануне выездная панель CAS разрешила Камиле Валиевой продолжить выступления на Играх в Пекине и участвовать в турнире одиночниц, в котором она является одной из главных претенденток на победу. Судьи из Италии, США и Словении отклонили апелляции, поданные МОК, Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

При этом судьи учли статус Валиевой как "защищенной персоны" (спортсменке меньше 16 лет), не допускающий временного отстранения от соревнований. CAS пояснил, что иное решение "причинит ей непоправимый ущерб", хотя и указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".

Скандал после золота атлетов ОКР в командном турнире фигуристов

8 февраля, на следующий день после окончания командного турнира фигуристов, на котором золото выиграли россияне, разгорелся скандал вокруг положительного допинг-теста Камилы Валиевой. В пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенный кардиологический препарат триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях. Но спустя сутки - 9 февраля - дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил этот запрет.

Россияне (выступающие под флагом Олимпийского комитета России), в составе которых выступала и Валиева, набрали 74 очка и заняли первое место. На втором оказалась сборная США, бронзовые награды достались фигуристам Японии. Женская короткая программа в рамках индивидуальных соревнований зимней Олимпиады-2022 пройдет 15 февраля, произвольная - 17 февраля.

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