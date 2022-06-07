 Возраст участия фигуристов во взрослых соревнованиях поднимут до 17 лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.06.2022

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Мир

Возраст участия фигуристов во взрослых соревнованиях поднимут до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев поддержал постепенное увеличение с 15 до 17 лет минимального возраста участия фигуристов во взрослых соревнованиях.

Камила Валиева

Камила Валиева (фото из архива)

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проголосовал за предложение Совета ISU о постепенном увеличении с 15 до 17 лет минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе союза.

Там указали, что данная мера принимается "в целях защиты физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия фигуристов".

В сезоне 2022/23 изменений не будет. В сезоне 2023/24 возраст поднимут до 16 лет, в сезоне 2024/25 начнет действовать ценз в 17 лет.

На Олимпиаду - только с 17 лет

Таким образом, в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо принять участие смогут только фигуристки в возрасте от 17 лет.

Для сравнения - россиянка Алина Загитова стала золотым призером Пхенчхана в 15 лет. 

Изменения означают, что, к примеру, для двукратной чемпионки России среди юниоров Софьи Акатьевой, родившейся 7 июля 2007 года, сезон 2025/26 будет первым на взрослом уровне. Спортсменке не хватило всего недели, чтобы дебютировать во взрослом катании уже в этом году.

Допинг-скандал вокруг Валиевой

Требования повысить возрастной ценз наиболее активно стали звучать после скандала вокруг положительного результата допинг-теста фигуристки из группы Этери Тутберидзе - Камилы Валиевой. Так, 8 февраля, на следующий день после окончания олимпийского командного турнира фигуристов в Пекине, на котором золото выиграли россияне, появилась информация о результатах анализов.

В пробе, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, был выявлен запрещенный кардиологический препарат триметазидин. По версии команды Валиевой, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за вынужден принимать триметазидин. Из-за своего возраста - на тот момент Валиевой было всего 15 лет - фигуристка считалась "защищенным лицом".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от участия в Олимпиаде, однако после ее жалобы уже на следующий день отменила свой запрет.

МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опротестовали решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Расследование продолжается

Выездная панель CAS отклонила апелляцию, разрешив Камиле Валиевой продолжить выступления на играх и участвовать в турнире одиночниц. 15 февраля Валиева завершила короткую программу на первом месте, но по итогам произвольной программы 17 февраля из-за многочисленных ошибок заняла четвертое место.

Первое место по итогам короткой и произвольной программы заняла Анна Щербакова. Она на 4 балла опередила Александру Трусову, ставшую первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четвертных прыжков на Олимпиаде. Расследование в отношении Валиевой продолжается.

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