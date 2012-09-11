 Фигуристы США потребуют через суд провести награждение призеров | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 19.02.2022

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Мир

Фигуристы США потребуют через суд провести награждение призеров

Олимпийская сборная США по фигурному катанию обратится в CAS с требованием провести церемонию награждения медалями до окончания Олимпиады. МОК решил отказаться от нее из-за допингового скандала с Камилой Валиевой.

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер

Сборная США по фигурному катанию решила в судебном порядке добиваться того, чтобы еще до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине была проведена церемония награждения призеров командного турнира, отмененная по решению Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой  В письме к президенту МОК Томасу Баху американская команда заявила, что ее адвокаты обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Спортсмены из США ссылаются на правила МОК, согласно которым медали должны вручаться по окончании каждого турнира, сообщает в субботу, 19 февраля, агентство dpa.

В командном турнире по фигурному катанию американцы завоевали серебро, уступив первое место россиянам. Однако организаторы Игр отменили процедуру награждения из-за положительной допинг-пробы Валиевой, взятой еще в декабре.

Американские фигуристы возмущены решением МОК

Камила Валиева выступила в короткой программе турнира, после чего Международный спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей участвовать в произвольной программе. Однако МОК посчитал нецелесообразным проводить церемонию награждения медалями на Олимпиаде, поскольку в ней участвовала бы фигуристка, чья допинг-проба оказалась положительной, но нарушение ею допинговых правил еще не подтверждено. В заявлении комитета было сказано, что "МОК, по согласованию с причастными к этому спортсменами и НОК, организует достойные церемонии награждения" уже после завершения Игр.

Команду из США возмутило это решение. "Церемонию вручения медалей на Олимпийских играх больше нигде нельзя повторить. Спортсменов нужно чествовать на глазах у всего мира, до того, как они покинут Пекин", - цитирует AP заявление исполнительного директора Федерации фигурного катания США Рэмси Бейкера.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


Смотреть видео 12:52

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