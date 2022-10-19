На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

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С призывом не вступать в российскую армию обратился к украинцам, живущим на оккупированных территориях, президент Владимир Зеленский. "В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь выехать с оккупированной территории", - заявил Зеленский в своем видеообращении по итогам 238-го дня войны.

В Киеве начали отключать электроэнергию

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В Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий, сообщается на сайте компании ДТЭК . Предприятие уточняет, что компания "Укрэнерго" установила срок начала отключений с 23 часов 24 минут 19 октября. Отключение продлится для каждого клиента максимум четыре часа, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов - в случае если "Укрэнерго" не отменит стабилизационных отключений.

20 октября, с целью экономии электроэнергии в столице, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы, указал мэр Киева Виталий Кличко .

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Украинские порты в среду покинули шесть судов с 85,5 тыс. тонн продовольствия. Как сообщает совместный координационный центр, сухогруз Calvina с 33 тыс. тонн кукурузы направился в Роттердам, Almirante Storni с 21 тыс. тонн подсолнечного шрота - в Китай, Daytona H с 10,7 тыс. тонн кукурузы - в Ливан, судно Densa Defne с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла - в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y с 11 тыс. тонн гороха и Kemal Kuru с 3 тыс. тонн семян подсолнечника - взяли курс на Турцию.

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Владимир Зеленский: Россияне ракетными ударами уничтожили в Украине три энергетических объекта

В среду, 19 октября, российские войска ракетными ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский . В связи с ракетными ударами россиян завтра на всей территории Украины запланированывеерные отключения света.

Хроника событий 19 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

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