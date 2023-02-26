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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (фото из архива)
Борис Писториус (фото из архива)Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

США, Германия и Польша могут провести совместные маневры

Жан Рофе
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 февраля.

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На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве
Владимир Зеленский и Фейсал бин Фархан Аль Сауд в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский лидер, это первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии за всю историю дипломатических отношений двух стран. "Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Зеленский в Telegram-канале. В рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

США, Германия и Польша могут провести совместные маневры

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Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются", не приведя никаких других подробностей. По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также и президенту России Владимиру Путину. НАТО "далеко не так слаба, как долгое время считал" Путин, сказал глава Минобороны ФРГ, отметив, что альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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