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Шольц в Совбезе ООН резко раскритиковал Путина за войну

Ольга Лебедева
20 сентября 2023 г.

"Причина страданий, продолжающихся в Украине и во всем остальном мире, поразительно проста: президент России намерен осуществить свой империалистический план захвата ее суверенного соседа, Украины", - заявил канцлер ФРГ.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Thomas Trutschel/IMAGO

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) резко раскритиковал президента России Владимира Путина за военную агрессию против Украины. "Причина страданий, продолжающихся в Украине и во всем остальном мире, поразительно проста: президент России намерен осуществить свой империалистический план захвата ее суверенного соседа, Украины", - заявил Шольц на открытом заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября. Одновременно он напомнил о принятой на февральской сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которая призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу российских войск из соседней страны. "Этот призыв адресован России. На него до сих пор нет ответа", - отметил глава правительства Германии.

По его словам, "сегодня ничто не звучит так громко, как молчание России в качестве реакции на этот глобальный призыв к миру". Почти 19 месяцев назад РФ начала "жестокую войну против своего суверенного соседа", напомнил канцлер ФРГ. "Были убиты десятки тысяч солдат, а также украинских мирных жителей. Похищено несметное число украинских детей. Российские войска убивали, насиловали и пытали. Они сровняли с землей города и деревни", - заявил далее Шольц.

Шольц: Последствия войны заметны во всем мире

Последствия войны в Украине ощущают люди во всем мире, подчеркнул канцлер, указав на глобальный продовольственный кризис. "Причина, по которой продолжаются страдания в Украине и повсюду в мире, поразительно проста: российский президент хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию своего суверенного соседа, Украины", - добавил он.

Как и накануне в выступлении перед Генассамблеей ООН, Олаф Шольц призвал к всеобъемлющему миру в Украине. "Мир без свободы - это угнетение. Мир без справедливости - это диктат", - заявил он.

Накануне канцлер ФРГ напомнил, что президент РФ Владимир Путин может закончить войну против Украины "в любой момент одним-единственным приказом". Для этого "он должен понять, что мы - государства ООН - серьезно настроены в плане соблюдения своих принципов", подчеркнул Шольц, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что за прошедшие полтора года целый ряд государств - в том числе Бразилия, Индия и Саудовская Аравия - пытались внести свой вклад в выработку мирного плана. "Именно потому, что эта война ведет к невыносимым последствиям по всему земному шару, важным и правильным является то, что в поисках мирного решения участвует весь мир", - указал Шольц. Он, однако, предупредил, что заключать мир на условиях, противоречащих воле Украины, недопустимо.

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