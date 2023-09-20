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Шольц о войне в Украине: В XXI веке нет места империализму

Александра Иванова
20 сентября 2023 г.

Канцлер Германии, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, указал на важность участия глобального сообщества в поисках пути мирного урегулирования в Украине.

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Одно из заседаний Генеральной Ассамблеи ООН (фото из архива)
Одно из заседаний Генассамблеи ООН (фото из архива)Фото: Manuel Elias/UN/dpa/picture alliance

"Нельзя забывать: за эту войну несет ответственность Россия. И президент России может закончить ее в любой момент одним-единственным приказом", - такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вечером во вторник, 19 сентября, комментируя в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН усилия мирового сообщества по восстановлению мира в Украине.

При этом для того, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил войну в Украине, "он должен понять, что мы - государства ООН - серьезно настроены в плане соблюдения своих принципов", подчеркнул Шольц. "В XXI веке нет места ревизионизму и империализму", - добавил он.

Шольц об опасности "мнимых мирных решений" в Украине

Канцлер ФРГ также призвал остерегаться "мнимых мирных решений", которые имеют слово "мир" лишь в своем названии. "Ведь мир без свободы означает подавление. Мир без справедливости означает диктатуру. Это, наконец, должны понять и в Москве", - отметил он.

За 19 месяцев, прошедших с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, целый ряд государств - в том числе Бразилия, Индия и Саудовская Аравия - пытались внести свой вклад в выработку мирного плана. Так, в августе 2023 года в городе Джидда в Саудовской Аравии прошел саммит на эту тему с участием более 40 стран, включая США, государства Евросоюза и Китай.

"Именно потому, что эта война ведет к невыносимым последствиям по всему земному шару, важным и правильным является то, что в поисках мирного решения задействован весь мир", - указал Шольц. При этом, однако, он предупредил о недопустимости заключения мира на условиях, противоречащих воле Украины.

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Одно из заседаний Генеральной Ассамблеи ООН (фото из архива)

Шольц о войне в Украине: В XXI веке нет места империализму

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