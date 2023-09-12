Канцлер ФРГ Шольц выступил против "мнимого мира" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) предостерег от заключения "мнимого мира" в Украине. "Мы должны остерегаться показных решений, которые лишь называются мирными", - заявил он, выступая с речью на международной мирной конференции католического общества Sant'Egidio во вторник, 12 сентября, в Берлине.

"Если общество не следует логике войны, то это правильно. Но на практике необходимо обороняться от агрессора. Украинцы каждый день защищают свою свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, исторически ослепленных фантазий правителей в Кремле. Но украинцы тоже испытывают стремление к мирному будущему, о чем свидетельствует мирный план президента Владимира Зеленского", - указал Шольц.

Федеральный канцлер приветствовал тот факт, что за стол переговоров удалось усадить влиятельные государства, которые сейчас продвигают базовые принципы мирного урегулирования в Украине. "Это требует терпения и времени. Времени, которого у нас на самом деле нет, поскольку Россия продолжает бомбить, пытать и убивать в Украине", - заметил он.

Оказание помощи Украине

Олаф Шольц вновь выступил в защиту оказания помощи Украине. "Мир без свободы называется угнетением. Мир без справедливости называется диктатом. Мы очень тесно координируем поставки вооружений Украине с международными партнерами, но это никоим образом не меняет моего фундаментального убеждения в том, что право должно победить насилие, а не наоборот", - подчеркнул он.

"Мы будем поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется. Я считаю это необходимым не только в политическом и стратегическом, но и в мирно-этическом плане", - указал Шольц.

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