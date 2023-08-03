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Доклад: Российские оккупанты пытают пленных украинцев

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Правозащитники проанализировали сотни случаев заключения украинцев в российском плену в Херсонской области. И мужчин, и женщин россияне часто подвергали сексуализированному насилию.

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Украинские военные после обмена пленными
Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Почти половину украинцев, которых содержали в местах лишения свободы на оккупированной Россией части Херсонской области, подвергали пыткам, в том числе сексуальному насилию. Об этом говорится в распространенном в среду, 2 августа, докладе Мобильной группы правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по преступлениям против человечности (ACA), спонсируемой США, Великобританией и Евросоюзом. Эта мобильная группа была создана международной юридической фирмой и фондом Global Rights Compliance для поддержки Генеральной прокуратуры Украины. Отдельные выводы ее доклада обнародовал на своем сайте американский телеканал CNN.

В докладе проанализированы 320 случаев содержания под стражей в Херсоне более чем в 35 выявленных местах заключения. Не менее 43 процентов опрошенных пострадавших прямо сообщили о пытках в плену, назвав сексуальное насилие распространенной тактикой, применяемой российскими охранниками как против мужчин, так и против женщин. Причем, по предварительным данным, чаще всего пыткам в следственных изоляторах подвергались украинские военнослужащие и члены их семей.

"К наказанию за то, что близкие служат в армии, добавляется наказание просто за то, что человек является гражданином Украины", - сообщила Анна Микитенко из Global Rights Compliance. По ее словам, большинство преступлений, совершаемых против украинцев мужского пола в российском плену, - это сексуализированные пытки, в том числе повреждения гениталий, что лишает людей возможности иметь детей.

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