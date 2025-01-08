Сколько платят немцам и за что

Какая средняя зарплата в Германии? Кто получает 100 тысяч евро в год? Где мужчины на четверть зарабатывают больше женщин? Подробности из нового доклада о зарплатах в Германии.

Какая средняя зарплата в Германии? Портал по поиску работы StepStone опубликовал свой доклад о зарплатах в Германии "Gehaltsreport 2025". Аналитиками компании было обработано более миллиона данных о зарплатах в ФРГ в период с января 2022 по ноябрь 2024 года.

Сколько в среднем зарабатывают в Германии в год

Начнем с центральной цифры доклада - средней заработной платы. И здесь StepStone предлагает сразу две цифры. 52 300 евро - это среднее арифметическое значение по зарплатам в Германии до уплаты налогов. 45 800 евро - медианная зарплата, с точки зрения аналитиков, более точное значение, так как оно разделяет распределение зарплат на две равные части. То есть одна половина работающих в Германии зарабатывает в год меньше 45 800 евро, другая половина - больше. Меньше пяти процентов "очень довольны" своей зарплатой - таких в новом исследовании стало заметно больше (на 7,7 процента). Треть опрошенных "довольны" своей зарплатой, почти половина! (46,5 процента) недовольны, около 16 процентов "совсем не довольны". Из явных тенденций можно выделить здесь одну: довольных стало больше, недовольных - меньше.

Тенденции по зарплатам 2025 года

Самые высокие зарплаты по Германии - в Мюнхене, который стал уже очевидным лидером в рейтингах городов с самой дорогой арендной платой, с самой дорогой недвижимостью и самыми высокими расходами на жизнь. Итак, по расчетам портала по поиску работы StepStone, в Мюнхене заработная плата составляет 58 тысяч евро в год (средний показатель до уплаты налогов по всем занятым). Для сравнения в Берлине это почти на 10 тысяч меньше - 48 250 евро. В столице Саксонии - Дрездене (бывшей Восточной Германии) - 42 000 евро. Разница в зарплатах между востоком и западом страны сохраняется и по сей день: в докладе о зарплатах на 2025 год разрыв достигает в среднем 16 процентов.

Из очевидных тенденций можно выделить следующую: чем больше предприятие, тем больше зарабатывают его сотрудники. Для сравнения: в компании с численностью персонала от 1 до 50 человек средняя зарплата составляет 40 500 евро, в то время как на крупном предприятии с численностью сотрудников более 5000 зарплата превышает 57 тысяч евро.

Кроме того, сохраняется и следующая тенденция: специалисты с дипломом вуза зарабатывают больше людей, у которых нет высшего образования. Остаемся на юге Германии и, как говорится, почувствуем разницу: с дипломом о высшем образовании в Баварии человек зарабатывает 65 750 евро до уплаты налогов. Без диплома - 46 500 евро.

Отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В немецкой экономике самые высокие зарплаты в банковской сфере - 65 500 евро в год. На втором месте в отраслевом сравнении - авиаотрасль и космонавтика (62 тысячи евро). На третьем месте - фармацевтика (60 750 евро). В страховой отрасли, которая также относится к сферам с наиболее высокими зарплатами, годовой оклад достигает 59 750 евро. И завершают топ-5 химическая и нефтеперерабатывающая промышленности: здесь уровень зарплаты до уплаты налогов составляет 58 250 евро.

К отраслям с наиболее низкими зарплатами в Германии относятся: транспорт и логистика, культура, спорт и досуг, ремесло, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, садоводство.

Самая высокооплачиваемая профессия в Германии

В немецком рейтинге зарплат по профессиям абсолютными лидерами и с большим отрывом от других специальностей являются врачи. В год их заработная плата в среднем до уплаты налогов составляет почти 100 тысяч евро. В банковской, страховой сферах и финансах, которые относятся к самым высокооплачиваемым отраслям, в среднем зарплата (если брать всех сотрудников) составляет 59 500 евро.

Свой ежегодный доклад о зарплатах в Германии аналитики Stepstone по традиции публикуют сразу после наступления нового года Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Давайте остановимся подробнее на врачах. 109 500 евро в год - средний арифметический показатель, медианная зарплата врачей в ФРГ составляет 98 750 евро. Больше всего врачи зарабатывают на севере Германии - в Гамбурге (101 500 евро), меньше всего в Рейнланд-Пфальце - 93 500 евро. Безусловно, зарплата врача сильно варьируется в зависимости от профессионального опыта. Врач со стажем более 25 лет зарабатывает свыше 128 тысяч евро. Начинающий специалист с опытом работы меньше года получает 62 тысячи евро. Различия в зарплате наблюдаются и в связи со специализацией: так главрач получает примерно 130 750 евро, а вот зубной врач - 64 500 евро. Зарплаты в сфере здравоохранения в целом выше (97 750 евро), чем в сфере медицинской техники (85 750 евро).

Гендерное равноправие - не про зарплаты в Германии

Одним из негативных трендов, сохраняющимся в Германии, остается гендерное неравноправие по части оплаты труда. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет 12,4 процента. Это неочищенный показатель. Очищенный показатель, который учитывает структурные отличия, как, например, квалификацию, род деятельности, отрасль, - 5,7 процента. Правда, именно очищенный показатель часто подвергается критике из-за того, что якобы в недостаточной степени отражает эти различия и не учитывает причины их возникновения.

Завершим наш обзор врачами. На их примере гендерное неравенство в Германии наиболее очевидно: врач-мужчина зарабатывает на 27 процентов больше врача-женщины. Это самый большой разрыв. В сфере торговле и сбыта разница зарплат также достигает почти 25 процентов! В остальных отраслях ситуация несколько сглаживается.