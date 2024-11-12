Сколько зарабатывает Олаф Шольц и другие немецкие политики

Богатым считается только каждый десятый житель Германии - кто зарабатывает более 8736 евро. Для сравнения - депутату бундестага выплачивается 11 тысяч евро в месяц.

Немецкий таблоид Bild изучил новые данные министерства финансов ФРГ за 2024 год. Согласно выводам журналистов Bild, доходы тех, кто получает в Германии меньше 1884 евро в месяц до вычета налогов, считаются низкими. Это примерно каждый пятый житель Германии. Многих из них, по мнению экспертов, можно назвать бедными. Однако надо учитывать, что значительная часть этих людей заняты неполный рабочий день.

Половина работающего населения страны получает от 3444 евро и выше. Эта группа населения относится к среднему классу. Десять процентов немцев зарабатывают более 8736 евро в месяц до вычета налогов. Это люди с очень высокими зарплатами. Кстати, в общей сумме уплаченных в бюджет подоходных налогов их доля составляет 57 процентов.

И, наконец, к самой состоятельной группе относятся те, кто зарабатывает как минимум 23656 евро в месяц до налогов и выплат.

Сколько получают канцлер и депутаты

Канцлер и чиновники получают в ФРГ не зарплату, а жалованье. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) получает ежемесячное жалованье главы государства - 23003 евро. Последний раз зарплату президенту повышали 1 марта 2024 года - сразу на 6,37 процента, или 1378 евро, сообщает издание Focus .

В Германии не принято спрашивать о размере зарплаты. Но таблица выплат госслужащим общедоступна Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Аналогичное повышение коснулось и канцлера. Теперь его жалованье - 22083 евро в месяц до налогов. Однако это еще не все - в реальности канцлер зарабатывает больше. Например, общий доход Олафа Шольца (Olaf Scholz) вместе со всеми надбавками и доплатами, например, за депутатский мандат, составляет 32788 евро в месяц. В 2024 году одновременно с президентом и канцлером было существенно повышено жалованье всем госслужащим, в том числе и военным. Согласно публично доступной тарифной таблице , генерал-майор бундесвера получает сейчас из казны 11947 евро в месяц, а генерал-лейтенант - 13294 евро.

Стоит отметить, что чиновники в Германии, в отличие от обычных наемных работников, освобождены от взносов в пенсионный фонд и не платят страховой взнос на случай безработицы. А вот подоходный налог отчисляют на общих основаниях.

Сколько получают судьи, бургомистры и депутаты

В каждой федеральной земле - свои таблицы, отличающиеся от федеральной. Самое высокое жалованье - у обербургомистров крупных городов, в которых проживают более 500 тысяч жителей. Так, в Мюнхене оно составляет 14785 евро в месяц. Больше получают только бургомистры в Берлине и Гамбурге, поскольку эти два крупнейших города являются также и федеральными землями.

Председатели федеральных судов получают в Германии жалованье в размере 16084 евро. Столько же зарабатывают и судьи Федерального конституционного суда.

В июле этого года были повышены и выплаты депутатам германского бундестага. Народным избранникам полагается не зарплата, а так называемое возмещение расходов. Как сообщается на сайте парламента , они получают 11227 евро в месяц. При этом члены парламента в ФРГ имеют также право на дополнительные доходы - например, от адвокатской деятельности.