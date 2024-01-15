Благотворители Oxfam призвали к новому налогу на богатство

По подсчетам Oxfam, пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние, а 5 миллиардов беднейших людей в мире из-за инфляции потеряли 20 миллиардов долларов.

Объединение благотворительных организаций Oxfam в своем ежегодном докладе призвало ввести дополнительные налоги на активы свыше 5 млн долларов США на фоне усиливающейся в мире проблемы социального неравенства. Об этом говорится в докладе Oxfam, опубликованном в понедельник, 15 января.

"В то время как миллиардам людей приходится терпеть шоковые волны пандемии, инфляции и войны, состояния миллиардеров процветают", - сказала исполнительный председатель Oxfam Germany Серап Алтинисик, представляя доклад Inequality Inc. (Неравенство. - Ред.)

По подсчетам Oxfam, пять самых богатых людей мира с 2020 года более чем удвоили свое состояние - с 405 млрд до 869 млрд долларов. Все миллиардеры мира вместе взятые стали с 2020 года на 3,3 трлн долларов богаче, подсчитали в Oxfam. Это означает, что их богатство росло темпами в три раза выше уровня инфляции, подчеркивают авторы доклада. При этом за этот же период 5 миллиардов беднейших людей в мире из-за инфляции потеряли 20 миллиардов долларов.

Предложение налога на богатых

"Нам нужен налог на большое богатство, чтобы сверхбогатые также вносили свой справедливый вклад в общее благо", - заявила Алтинисик. В частности, в Oxfarm предложили взимать налог в два процента с активов стоимостью более 5 млн долларов, три процента с активов свыше 50 млн долларов и пять процентов с активов, превышающих 1 млрд долларов. Собранные средства предлагается инвестировать в защиту климата, образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

По оценкам Oxfam, в Германии подобный налог может принести 93,6 млрд долларов в год. Платить такие налоги в ФРГ будут вынуждены около 200 тысяч человек.

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