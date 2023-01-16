Oxfam: Крайняя бедность растет вместе с крайним богатством

Почти две трети прироста мирового богатства с 2020 года достались 1 проценту богатейших людей, пишет Oxfam. Это почти вдвое больше, чем у оставшихся 99 процентов населения.

Впервые за четверть века в мире наблюдается одновременный рост крайней бедности и крайнего богатства. Корпорации и их владельцы в том числе извлекают выгоду из различных кризисов. Это следует из ежегодного доклада объединения благотворительных организаций Oxfam, обнародованного в понедельник, 16 января, в первый день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

В докладе, озаглавленном "Выживание богатейших", говорится, что в общей сложности 26 триллионов долларов США, или почти 62 процента мирового богатства, которое было накоплено с 2020 года во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, оказались в руках 1 процента богатейших людей планеты, в то время как на оставшиеся 99 процентов населения пришлись лишь 16 триллионов долларов, или 38 процентов этого прироста.

Годом ранее богатство миллиардеров снова подскочило благодаря "стремительному росту прибыли продовольственных и энергетических компаний". По данным Oxfam, 95 процентов этих компаний более чем удвоили прибыль в 2022 году.

Каждый десятый житель Земли голодает

Одновременно по меньшей мере 1,7 миллиарда трудящихся проживают в странах, где инфляция в настоящее время опережает темпы роста заработной платы, отмечается в докладе. Более 820 миллионов человек, или примерно каждый десятый житель Земли, страдают от голода. При этом около 60 процентов голодающего населения мира - женщины и девочки.

Это, вероятно, самый большой рост глобального неравенства и бедности со времен Второй мировой войны, пишет организация со ссылкой на данные Всемирного банка. Oxfam призвала правительства стран по всему миру повысить налоги на богатство, а также на "чрезмерную сверхприбыль" в результате пандемии коронавируса и инфляции, чтобы остановить распространение бедности и голода.

Министр развития ФРГ видит опасные тенденции

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) считает "опасными" выводы, сделанные в докладе Oxfam.

"Пандемия, конфликты и не в последнюю очередь агрессивная война России отбросили нас на годы назад в плане бедности, голода, здравоохранения и образования - в то время как богатые стали еще богаче, - сказала она в беседе с журналистами. - Если мы не уменьшим неравенство во всем мире, мы не сможем преодолеть эти кризисы", - предупредила политик.

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