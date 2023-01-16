  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Активисты Oxfam перед саммитом G7 в Баварских Альпах, июнь 2022 года
Активисты Oxfam перед саммитом G7 в Баварских Альпах, июнь 2022 годаФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance
ОбществоГлобальные темы

Oxfam: Крайняя бедность растет вместе с крайним богатством

Жан Рофе
1 ч. назад

Почти две трети прироста мирового богатства с 2020 года достались 1 проценту богатейших людей, пишет Oxfam. Это почти вдвое больше, чем у оставшихся 99 процентов населения.

https://p.dw.com/p/4MDkG

Впервые за четверть века в мире наблюдается одновременный рост крайней бедности и крайнего богатства. Корпорации и их владельцы в том числе извлекают выгоду из различных кризисов. Это следует из ежегодного доклада объединения благотворительных организаций Oxfam, обнародованного в понедельник, 16 января, в первый день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

В докладе, озаглавленном "Выживание богатейших", говорится, что в общей сложности 26 триллионов долларов США, или почти 62 процента мирового богатства, которое было накоплено с 2020 года во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, оказались в руках 1 процента богатейших людей планеты, в то время как на оставшиеся 99 процентов населения пришлись лишь 16 триллионов долларов, или 38 процентов этого прироста.

Годом ранее богатство миллиардеров снова подскочило благодаря "стремительному росту прибыли продовольственных и энергетических компаний". По данным Oxfam, 95 процентов этих компаний более чем удвоили прибыль в 2022 году.

Каждый десятый житель Земли голодает

Одновременно по меньшей мере 1,7 миллиарда трудящихся проживают в странах, где инфляция в настоящее время опережает темпы роста заработной платы, отмечается в докладе. Более 820 миллионов человек, или примерно каждый десятый житель Земли, страдают от голода. При этом около 60 процентов голодающего населения мира - женщины и девочки.

Это, вероятно, самый большой рост глобального неравенства и бедности со времен Второй мировой войны, пишет организация со ссылкой на данные Всемирного банка. Oxfam призвала правительства стран по всему миру повысить налоги на богатство, а также на "чрезмерную сверхприбыль" в результате пандемии коронавируса и инфляции, чтобы остановить распространение бедности и голода.

Министр развития ФРГ видит опасные тенденции

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) считает "опасными" выводы, сделанные в докладе Oxfam.

"Пандемия, конфликты и не в последнюю очередь агрессивная война России отбросили нас на годы назад в плане бедности, голода, здравоохранения и образования - в то время как богатые стали еще богаче, - сказала она в беседе с журналистами. - Если мы не уменьшим неравенство во всем мире, мы не сможем преодолеть эти кризисы", - предупредила политик.

Смотрите также:

Шокирующий рост цен в Эстонии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Посевная на юге Украине: из-за войны голод может затронуть 100 млн человек в мире (28.03.2022)

Посевная на юге Украине: из-за войны голод может затронуть 100 млн человек в мире (28.03.2022)

На юге Украины в Одесской области началась посевная. Однако фермерам не хватает горючего, так как из-за войны нарушились логистические цепочки. Репортаж из села Богатое.
Политика28 марта 2022 г.02:43 мин.
external

Миллионер, который помогает другим

Миллионер, который помогает другим

Разбогатеть можно, и помогая другим. Баварский миллионер Ханс Райц - тому пример.
Культура12 августа 2016 г.04:58 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Противотанковые заграждения в Киеве

ISW: Атака армии РФ на север Украины сейчас маловероятна

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили на парковке

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Экономика и бизнес4 ч. назад
Лубмин, 14.01.2023. Исполнительный директор Deutsche ReGas Инго Вагнер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и канцлер ФРГ Олаф Шольц дают старт второму немецкому СПГ-терминалу

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Драматург Артур Соломонов

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Культура14 января 2023 г.
Танк Leopard 2

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

Конфликты14 января 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на раскол в компании "Яндекс"

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика14 января 2023 г.
На главную страницу