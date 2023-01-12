Опрос: Жители Евросоюза обеспокоены ростом цен

Рост цен на продукты и энергоресурсы вызывает обеспокоенность у 93% жителей Европы. Следом идут тревоги по поводу бедности, изменения климата и войны. Это данные опроса по заказу Европарламента.

Рост стоимости продовольствия и энергоносителей вызывает обеспокоенность у большинства жителей Евросоюза. 93 процента респондентов заявили об этом в рамках опроса "Евробарометр" , проведенного по заказу Европарламента, результаты которого обнародованы в четверг, 12 января.

Тревогу у европейцев вызывают также бедность и социальное расслоение (83 процента). Обеспокоенность изменением климата и угрозой распространения войны в Украине выразили по 81 процента опрошенных.

Главные тревоги немцев

В Германии обеспокоенность ростом цен на продукты питания и энергию также стоит на первом месте (93 процента), однако второе и третье места занимают соответственно тревога по поводу распространения войны в Украине на другие страны (80 процентов) и по поводу климатических изменений (79 процентов). Проблема бедности для жителей Германии менее актуальна в сравнении с общеевропейскими результатами: в ФРГ этот вопрос беспокоит 76 процентов респондентов.

Мнение о приоритетах Европарламента

По мнению европейцев, Европарламенту следует сосредоточить первоочередное внимание на борьбе с бедностью и социальным расслоением (37 процентов), улучшении ситуации в сфере здравоохранения (34 процента) и мерах по защите климата и созданию новых рабочих мест (по 31 проценту).

В Германии приоритеты иные: на первом месте - демократия и правовая система (41 процент), затем защита климата (37 процентов) и борьба с бедностью (36 процентов). Говоря о ценностях, немцы считают, что Европарламент должен в первую очередь защищать демократию (48 процентов), правовые нормы (34 процента), права человека в ЕС и во всем мире (32 процента), а также свободу слова (31 процент).

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