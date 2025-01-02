Сколько денег накопилось у немцев

Геополитические кризисы и распад правящей коалиции в Германии не испортили финансовую ситуацию для частных лиц. Состояние немцев в 2024 году выросло до рекордной суммы.

Несмотря на все кризисы, в 2024 году немцы увеличили свое состояние. Какие богатства накопили жители Германии в ушедшем году, подсчитал DZ Bank, второй по величине банк ФРГ, объединяющий около 700 кооперативных банков.

Сколько немцы накопили денег в 2024 году?

Суммарно немецкие домашние хозяйства накопили рекордно высокую сумму сбережений: 9,3 триллиона евро (9334 миллиардов евро). По предварительным подсчетам, в результате финансовые активы немцев выросли почти на шесть процентов. Такой прирост капитала обеспечила и положительная динамика на фондовом рынке.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2023 году. Рост курса акций в совокупности обеспечил его держателям плюс в 200 миллиардов евро. Как подчеркивают аналитики DZ Bank, примерно 20 процентов капитала немцев приходится на ценные бумаги. Так, главный биржевой индекс Германии DAX в 2024 году прибавил в весе почти на 19 процентов, поднявшись до отметки в 19900 пунктов.

Фондовый рынок обеспечил немцам прирост капитала

Если положительная динамика на фондовом рынке, ставшая одним из основных факторов роста капитала, аналитиков, безусловно, порадовала, то вот второй решающий фактор их настораживает. Общее состояние выросло и благодаря "национальной" особенности немцев - бережливости! Доля накоплений в 2024 году составила 11,5 процента.

В исторической ретроспективе это очень высокий показатель. Выше он был только в 2020 и 2021 годах - во время пандемии.

"Инфляция, новая энергетическая политика Германии, распад правящей коалиции Германии заставляют потребителей беспокоиться. Это объясняет тот факт, что многие люди оставляют деньги при себе. Большая часть остается лежать на депозитных счетах и только теряет в реальной стоимости", - объясняет экономист DZ Bank Михаэль Штаппель (Michael Stappel).

Аналитикам и экономистам такая тенденция внушает тревогу, ведь высокая доля сбережений сдерживает кредитную активность и оказывает сдерживающее влияние на потребление и конъюнктуру в целом. На наличные средства и депозиты приходится большая часть в сбережениях частных хозяйств - 37 процентов! К наиболее любимым видам вложений в Германии относится также страхование жизни.

К положительным тенденциям аналитики относят рост доходов от вкладов в результате улучшения ситуации с процентными ставками по вкладам для физических лиц. По предварительным оценкам экономистов DZ Bank, вклады принесли немцам около 30 миллиардов евро.

В 2025 году немцы продолжат экономить

Прогноз на 2025 год - оптимистичный. Немцы увеличат свое состояние. Правда, рост будет более умеренным, так как аналитики не ожидают таких высоких доходов от вложений в ценные бумаги и прогнозирует уменьшение доли накоплений. Суммарное состояние немцев в 2025 году должно вырасти на 4 процента - до 9,8 триллионов евро.

В любом случае и в 2025 году немцы точно останутся верны своей любви к бережливости. Как показывают результаты репрезентативного опроса онлайн-портала Statista, "больше копить" относится к самым популярным "благим намерениям" немцев в 2025 году: 55 процентов респондентов заявили о своем желании откладывать больше прежнего.

Самым же популярным обещанием, которые немцы дали сами себе, стало такое: заниматься больше спортом в новом 2025 году.