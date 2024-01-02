Немцы в 2023 году стали номинально богаче, но бережливее

Частные финансовые активы жителей Германии увеличились в общей сложности почти на шесть процентов, но их большую часть съела инфляция.

Жители Германии в 2023 году стали богаче, сообщает во вторник, 2 января, издание Spiegel Online со ссылкой на исследование, проведенное DZ-Bank. Согласно этим данным, частные финансовые активы в ФРГ выросли в общей сложности почти на шесть процентов - до 7,9 трлн евро, тогда как в 2022 году они сократились почти на пять процентов.

Только рост цен на акции обеспечил увеличение частных капиталов примерно на 200 млрд евро, указал аналитик DZ Bank Михаэль Штаппель (Michael Stappel). К концу года вложения в акции и инвестиционные фонды объемом более 1,8 трлн евро составляли порядка 23 процента приватных финансовых активов.

Кроме того, немцы стали больше экономить и откладывать денег. В 2023 году они направили на накопления 11,2 процента своих доходов, что выше среднего показателя, зафиксированного до пандемии коронавируса. Это обстоятельство объясняется неожиданно быстрым ростом процентных ставок, что сделало накопления относительно рентабельными.

Инфляция съела большую часть накоплений

Однако инфляция, скорее всего, съела большую часть роста активов. Официальных данных об инфляции за 2023 год еще нет, но экономисты ожидают, что ее уровень составит около шести процентов. Таким образом, хотя богатство немцев и выросло в номинальном выражении, это не позволит им покупать больше товаров и услуг.

Оптимистичные прогнозы на 2024 год

В 2024 году ситуация с частными накоплениями улучшится, прогнозируют аналитики DZ Bank. Причинами этого должны стать снижение инфляции и рост заработной платы. Увеличение реальных доходов, в свою очередь, будет стимулировать потребление и способствовать росту экономики Германии.

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