53% немцев испытывают финансовые трудности из-за роста цен

Больше половины немцев - 61 процент - "очень" или "крайне" обеспокоены ростом цен на энергоносители, продукты питания, бензин и жилье. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Dynata, пишет агентство Reuters в пятницу, 17 февраля.

Только 2 процента респондентов заявили, что не обеспокоены ростом цен, а 37 процентов ответили, что испытывают "некоторое беспокойство". Больше половины немцев (53 процента) признались, что рост цен на повседневные товары приводит к финансовым трудностям. 40 процентов немцев в той или иной мере согласились с утверждением социологов "повышение стоимости жилья стало для меня причиной финансовых затруднений".

Каждый третий участник опроса (32 процента) признался, что ему трудно сводить концы с концами. Reuters не уточняет, что под этим подразумевается. Еще 19 процентов рассказали, что у них есть крупные сбережения.

41 процент немцев заявили, что их материальное положение не изменилось

О том, что их финансовое положение за год ухудшилось, рассказали 39 процентов немецких граждан - это один из самых высоких показателей среди жителей одиннадцати опрошенных стран после Великобритании (44 процента) и Франции (40 процентов), отмечает Reuters. В то же время 41 процент опрошенных заявили, что за год их финансовое положение не изменилось, а каждый пятый рассказал, что его материальное положение улучшилось.

Исследование Dynata основано на опросе 11 тыс. потребителей из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Китая, Японии и Австралии.

В 2022 году инфляция в ФРГ стала рекордной с момента объединения страны

В феврале Федеральное статистическое ведомство в Висбадене сообщило, что темпы инфляции в Германии остаются на высоком уровне. В январе потребительские цены в стране увеличились на 8,7 процента в сравнении с январем 2022 года. В декабре этот показатель составлял 8,6 процента, в ноябре - 10 процентов.

Значительный рост темпов инфляции наблюдается в Германии уже много месяцев. Основная причина этого - резкий рост цен на энергоносители и продовольственные товары. На 2023 год правительство ФРГ прогнозирует инфляцию на уровне шести процентов. В 2022 году этот показатель составил 7,9 процента и стал самым высоким с момента объединения страны.

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