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Продукты в супермаркетеФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

Инфляция в Германии выросла до уровня 8,7 процента

Ольга Лебедева
6 мин. назад

В январе потребительские цены в Германии увеличились на 8,7 процента в годовом отношении, в декабре этот показатель составлял 8,6 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

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Темпы инфляции в Германии остаются на высоком уровне. В январе потребительские цены в стране увеличились на 8,7 процента в сравнении с январем 2022 года, сообщило в четверг, 9 февраля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, сославшись на первые прогнозы.

В декабре этот показатель составлял 8,6 процента, в ноябре - 10 процентов. Опрошенные Reuters экономисты ожидали несколько более сильного роста в январе и прогнозировали инфляцию в 8,9 процента. В месячном отношении потребительские цены в январе выросли на 1 процент. Окончательные данные за первый месяц текущего года ведомство планирует опубликовать 22 февраля. 

Причина - рост цен на энергоносители и продовольствие

Рост темпов инфляции в Германии в январе связан в первую очередь с тем, что потребители в этом месяце вновь оплачивали в полном объеме поставки газа, считает главный экономист HQ Trust Михаэль Хайзе (Michael Heise). В декабре в рамках программы экстренной помощи правительство ФРГ возместило из бюджета потребителям месячные отчисления за газ и теплоэнергию.

Уже несколько месяцев в Германии наблюдается значительный рост темпов инфляции в связи с резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. На 2023 год правительство страны прогнозирует инфляцию на уровне 6,0 процента. В 2022 году этот показатель составил 7,9 процента и стал самым высоким с момента основания ФРГ. В 2021 году он равнялся 3,1 процента.

Смотрите также:

Рост инфляции в Германии

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