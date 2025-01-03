Чего хотят добиться немцы?

В преддверии нового года немцы охотно делились своими планами на будущее. Как показывают многочисленные опросы, большинство жителей Германии хотели бы вести более здоровый образ жизни и чаще общаться с близкими.

В 2025 году большинству немцев хотелось бы больше заниматься спортом и еще больше - экономить. Эти два желания набрали наибольшее количество голосов - по 55 процентов.

Таковы данные репрезентативного опроса, проводившегося в ноябре 2024 года, опубликованные на сайте статистического ведомства Statista. Кроме того, это и другие исследования показывают, что немцы хотят проводить меньше времени в социальных сетях, а больше - с семьей и друзьями.

Каждый третий немец планирует "цифровой детокс"

Никаких чатов и новостей в интернете: в новом году более трети немцев (36 процентов) намерены сделать перерыв в цифровом общении - в среднем на шесть дней. Таковы результаты репрезентативного опроса 1004 человек в возрасте старше 16 лет, проведенного по заказу объединения Bitkom.

Так, пять процентов заявили, что планируют в 2025 году провести однодневный "цифровой детокс". Обойтись без интернета целую неделю попробуют 12 процентов, а еще дольше - 7 процентов опрошенных. Особенно актуальны такие планы среди молодых людей до 29 лет.

При этом исследователи отмечают, что отдыхать, пусть даже кратковременно, от виртуальной жизни стало модной тенденцией последних лет. Однако в прошлом году таких желающих все же было больше: 41 процент. Для сравнения: в 2002-м от цифровых технологий собирались отказаться лишь 9 процентов опрошенных.

Если говорить о цифрах безотносительно к "планам на следующий год", то, по данным информационного агентства KNA, 41 процент немцев уже практиковали сознательный отказ от цифровых медиа. 14 процентов отказывались от них на сутки. 6 процентов смогли продержаться до шести дней. Но 15 процентов признались, что прервали свой цифровой тайм-аут, едва начав.

При этом в данных Bitkom отмечается, что из тех, кто когда-либо соблюдал "цифровой пост", полностью от всех цифровых устройств и приложений отключались лишь три процента опрошенных. Большинство же ограничивали себя только в пользовании некоторыми устройствами - например, смартфонами или игровыми приставками. Каждый третий временно отказывался от социальных сетей, 31 процент - от игр, 22 процента - от общения через мессенджеры или с помощью SMS, а 11 процентов - от электронной почты. От потоковых сервисов отключались 7 процентов.

Интересно, что для 37 процентов в план "цифровой детоксикации" входил также отказ от онлайн-покупок. Также выяснилось, что два процента немцев вообще не пользуются цифровыми устройствами и приложениями - в основном это люди старше 65 лет.

Что еще важно для немцев? Меньше стресса!

Суматошный ритм жизни и вечная нехватка времени? 68 процентов немцев мечтают испытывать в новом году меньше стресса. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Института изучения общественного мнения Forsa, проведенного в ноябре по заказу кассы больничного страхования DAK.

64 процента респондентов также заявили, что хотят проводить больше времени со своей семьей и друзьями. 54 процента хотели бы иметь больше времени для себя - этого желают и женщины, и мужчины примерно поровну.

Актуальным остается вопрос здоровья. Многие - 61 процент - намерены заниматься спортом еще больше. 34 процента хотели бы похудеть. Каждый второй житель Германии хочет правильнее питаться. 26 процентов говорят, что постараются в следующем году есть меньше мяса, а 6 процентов планируют стать вегетарианцами. Каждый пятый немец решил употреблять меньше алкоголя, а 12 процентов попробуют бросить курить.

75 процентов людей к здоровому образу жизни побуждают их собственные ощущения - например, они не чувствуют себя достаточно спортивными или стрессоустойчивыми. 54 процента рассказали, что внимательнее относиться к собственному здоровью их заставили случаи заболевания в их личном окружении.

Как подтверждают данные опроса Forsa, немцы настроены действительно серьезно: 61 процент респондентов рассказали, что в прошлом году придерживались поставленных для поддержания здоровья целей более трех месяцев. B только 16 процентов продержались менее месяца.