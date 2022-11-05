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Гайдай: На разминирование Луганской области уйдет 10 лет

Павел Мыльников
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 ноября.

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На 255-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий cубботы, 5 ноября (время московское).

Военные учения на северо-востоке Польши

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В городе Ожиш на северо-востоке Поkьши проходят военные учения Puma-22 стран - участниц Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). В маневрах задействованы военнослужащие Великобритании и США.

В ходе мероприятия будут отработаны в том числе маневрирование обороны, преодоление водных преград, ликвидация химического заражения, проверки порядка вызова артиллерийского огня и транспортировки больных и раненых, отмечает Польское агентство печати. В целом в учениях участвуют почти 2000 военных и около 300 единиц техники.

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В Польше проходит "Съезд народных депутатов России". Ожидается, что его участники примут ряд документов, в числе которых - "Декларация о конституционных принципах свободной России", "Акт о люстрации", "Акт о национальном сопротивлении", заявил один из членов оргкомитета, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В то же время депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, также входящая в состав оргкомитета, утверждает, что в проект документа о люстрации были внесены не согласованные с авторами правки. Кроме того, один из докладов был принят якобы единогласно, однако присутствующие на мероприятии в режиме онлайн не принимали участия в голосовании, отмечает Беляева.

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), ранее подвергшийся критике за высказывания о "замораживании" войны, назвал российское военное вторжение в соседнее государство "серьезным нарушением международного права". В то же время немецкий политик в ходе съезда земельного отделения Христианско-демократического союза указал на необходимость возможностей для сохранения дискуссии. В частности, когда речь идет о войне или мире, должна быть возможность "открыто и честно обсуждать различные позиции друг с другом", подчеркнул Кречмер.

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Cопредседательница партии
Рикарда ЛангФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Замороженные Германией активы попавших под санкции россиян необходимо направить на помощь Украине, считает сопредседательница партии "Союз 90"/"зеленые" Рикарда Ланг (Ricarda Lang). По сведениям политика, в одной лишь ФРГ заморожено российских активов на несколько миллиардов евро. Речь идет, в частности, о деньгах российских олигархов, пояснила Ланг в интервью газете Welt am Sonntag.

"Путин и его окружение несут ответственность за это безумие, поэтому он и его приближенные тоже должны платить по счетам, - заявила сопредседательница"зеленых". - Юридически это непросто, однако это было бы абсолютно справедливо. Тут нужно искать пути (для осуществления подобного сценария. - Ред.)".

Сергей Гайдай: На разминирование Луганской области уйдет 10 лет

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На разминирование всей территории Луганской области потребуется около 10 лет. Такое мнение глава региональной военной администрации Сергей Гайдай выразил в эфире телеканала "Рада".

Хроника событий 5 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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