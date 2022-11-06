В Казани отреагировали на протест мобилизованных

Все вопросы военнослужащих, находящихся на пункте сбора в Казанском высшем танковом командном училище, "решены, претензии сняты". Об этом сообщает в субботу, 5 ноября, агентство "Татар-информ", указывая, что после случившегося там протеста мобилизованных начальник училища Кирилл Кулаков "побеседовал" с ними на темы, вызвавшие их недовольство, "и по другим вопросам социального характера".

Протесты мобилизованных в Казани

5 ноября в Сети были опубликованы видеозаписи с пункта сбора в Казани, на которых слышно нецензурную брань в адрес одного из офицеров и требования мужчин, установить стиральную машину и предоставить им для пользования розетки.

По сведениям Telegram-канала SOTA, недовольство призванных для участия в войне России против Украины вызывало также отсутствие еды, воды и отопления, а также ржавые автоматы.

По данным агентства "Татар-информ", генерал-майор Кулаков выезжал на беседу с мобилизованными дважды: 4 ноября без сопровождения и утром 5 ноября вместе с заместителем премьер-министра Татарстана Рустамом Нигматуллиным.

"Как выяснилось, проблема с сырыми дровами возникла из-за недавних дождей и мокрого снега: верхние ряды поленниц оказались мокрыми. В пункт сбора подвезли новые сухие дрова. Дополнительно с понедельника в пункт сбора начнут привозить топливные брикеты, которые будут поставляться за счет республики. Кроме того, в отдельных палатках организовали места для зарядки телефонов", - указывает агентство.

По его сведениям, сейчас 430-й мотострелковый полк, военнослужащие которого принимали участие в протесте, "продолжает заниматься в соответствии с распорядком дня и планом боевого слаживания".

Критика условий содержания мобилизованных в России

Протест мобилизованных в Казани - не первое подобное выступление с начала "частичной мобилизации" в России в сентябре 2022 года.

В конце октября в Сети было опубликовано видео одного из военных, проходящих службу в Белгородской области . Мужчина, часть лица которого была закрыта балаклавой, рассказал, что из-за "бюрократической канители" руководства Белгородской области служащие его бригады в течение трех дней не могут получить бревна, необходимые для возведения окопов, и погибают на передовой.

В ответ на это обращение замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина сообщила в соцсети "В контакте", что "Белгородская область относится к малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древесине для этих нужд возрастает с каждым днем". Чтобы гарантировать, что древесина не попадает "к врагу", необходимо направлять все запросы на нее централизованно - через Минобороны РФ, добавила она.

После начала массовой мобилизации в России в конце сентября в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения, что мобилизованные вынуждены покупать себе экипировку за свой счет. Кроме того, в ряде регионов РФ, в том числе в Чувашии, мобилизованные и их родственники выражали возмущение отсутствием обещанных властями выплат.

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