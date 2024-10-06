Саша Филипенко - о новой книге и уголовном деле в Беларуси

Общество смотрит на политические конфликты, как на сериал, считает писатель, но "второй сезон" в Беларуси получился совсем не киношным. Репортаж DW cо встречи Филипенко с читателями в Вильнюсе.

Саша Филипенко начал встречу с читателями в Вильнюсе 5 октября с воспоминаний о том, как он стал писателем. В школе он не любил литературу, а родные ожидали, что он станет виолончелистом. Уже на финальном экзамене в консерваторию он специально завалил гармонию, чтобы поступить туда, куда хотел сам - в Европейский гуманитарный университет, который тогда еще базировался в Минске. Слишком свободолюбивые преподаватели и студенты не нравились властям, и вскоре учится было возможно только в изгнании. Филипенко выбрал переезд в Санкт-Петербург. Потом были годы работы на телевидении - сначала на "Первом канале", а потом на "Дожде". Как отметил сам автор, он с удивлением обнаружил, что цензура в неком роде помогала ему.

"Уже на "Дожде" я осознал, что ограничения часто помогают отшлифовать шутку, чтобы она все-таки попала в эфир, - пояснил он. - С другой стороны, именно на "Первом" можно было наблюдать, как мои шутки постепенно исчезали из эфира по мере подключения в городах с разными часовыми поясами".

Все это время, признается Филипенко, он хотел написать книгу. Разгон демонстрантов в Минске после президентских выборов в 2010 году стал для него тем самым толчком.

Самая главная награда - книгу друг другу передавали политзаключенные

Возвращаясь в 2010, писатель вспомнил, что сначала на площади собралось всего несколько тысяч демонстрантов, и было ощущение безнадеги. Но неожиданно людей стало больше, и они дружной колонной пошли к Дому правительства. "Это было что-то совершенно потрясающее, - рассказал он. - На здании КГБ повесили бело-красно-белый флаг. Я увидел так много людей, в обычной жизни они же не заявляют о своей позиции. Так что тебе уже кажется, что, если ты и дальше будешь один, то просто сойдешь с ума. В общем это была очень яркая вспышка".

По его словам, страшно было не во время разгона, а когда на следующий день стали задерживать сотни несогласных, некоторым выбивали двери в квартиру. "Я вернулся в Москву и первую неделю сидел, как овощ, просто переключал каналы на телевизоре, - отметил Филипенко. - А потом мне в голову пришла метафора, очень понятная Беларуси, - страна лежит в коме, из которой никак не может выбраться, и я чувствую себя бывшим сыном своей страны. И мне захотелось это описать".

Печататься Саша Филипенко хотел в Беларуси, однако и в государственных, и в частных издательствах ему сказали, что такая книга никому не будет интересна. Тогда ее частично напечатали в российском журнале "Сноб", она собрала рекордные просмотры, и в итоге была издана в России.

То же произошло и с другими книгами Филипенко: слава в Беларуси к нему пришла через успех в России. "У меня никогда не было обиды по этому поводу, - признался писатель. - Понятно, что российский рынок больше, у каждого автора свой путь. Сейчас мои книги выходят в переводе на белорусский, хотя я снова слышал от издателей, мол, твои книги уже прочли на русском, нет смысла переводить. Но "Бывшего сына" мы распродали очень быстро и даже допечатали тираж".

Сейчас первый роман автора проверяют на экстремизм. У Филипенко нет сомнений, что вскоре книгу официально запретят в Беларуси. Пока ее можно купить, хотя открыто на витрины романы Филипенко давно не выставляют. Главную награду, по словам писателя, за книгу "Бывший сын" он получил в 2020-м, когда он узнал, что ее передавали из рук в руки заключенные, которых задержали за участие в протестах. "Книгу передавали из камеры в камеру, и это лучший отзыв, который можно получить", - заявил он.

На самого Сашу в Беларуси завели уголовное дело - за "разжигание вражды" против силовиков и "дискредитацию РБ". Как полагает писатель - за его интервью с критикой режима Лукашенко. В Минске остаются родные, которые прошли через обыск и допросы. Отца Филипенко силовики даже заставили на камеру отречься от него. Как предполагает писатель, видео опубликуют, когда закончат расследование по его уголовному делу.

Июль 2023 года. Премьера пьесы "Тихари" в Вильнюсе, которую Саша Филипенко написал после событий 2020-го Фото: Daria Bernstein/DW

Европе нужно напоминать о репрессиях в Беларуси

Все эти четыре года, пока в Беларуси не прекращается преследование несогласных с режимом Лукашенко, Саша Филипенко не просто рассказывает об этом в интервью европейским медиа, но и сам регулярно пишет колонки. По его словам, о Беларуси в ЕС практически забыли, особенно с началом войны в Украине. Писатель считает, что сейчас в обществе на политические конфликты смотрят, будто это сериал. И если "второй сезон" не очень увлекательный, как и произошло в Беларусью, тема часто уже и не поднимается. Филипенко же видит своей миссией напоминать о репрессиях в РБ. Так, он неоднократно писал открытые письма европейским функционерам, которые пытались легитимизировать Лукашенко, например, проведением чемпионата мира по хоккею в Минске.

"Я пишу каждый раз, когда понимаю, что будет какой-то эффект. Например, о политзаключенной Наталье Херше, чтобы рассказать о белорусских женщинах в заключении, - говорит писатель. - Или про Андрея Гнёта в Сербии, которому угрожает экстрадиция в Беларусь. Это мое небольшое оружие, то, что я могу сделать, чтобы о проблеме узнали. И в отличие, например, от Тихановской я могу себе позволить не быть столь дипломатичным в своих выражениях".

Писатель признается, что после романа "Кремулятор", который описывает репрессии в СССР, думал, что больше не сможет ничего написать. Но сейчас он работает над новой книгой - о том, как общество привыкает к войне и как трагедия становится рутиной.