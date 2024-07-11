Издатель Янушкевич: "Люди хотят литературы о себе"

Белорусский издатель Андрей Янушкевич работает только с книгами на белорусском языке. Теперь книги издательства можно купить в варшавском магазине "Кнігаўка". Какой спрос существует на книги среди белорусов - у DW.

В феврале в Варшаве заработал книжный магазин с исключительно белорусскими книгами. Издатель Андрей Янушкевич открыл "Кнігаўку" еще в 2022 году в Минске - тогда магазин проработал всего один день: силовики пришли туда с обыском, а Андрея вместе с сотрудницей магазина задержали.

Теперь "Кнігаўка" появилась в городе, с, пожалуй, самой большой белорусской диаспорой, но сможет ли белорусский читатель обеспечить ее работу? Об этом DW спросила Андрея Янушкевича.

"Заказов стало так много"

"Кнігаўка" находится в варшавском районе Прага в 15 минутах ходьбы от центра города. По словам Андрея Янушкевича, здесь можно найти под 200 наименований книг. Все они были изданы в последние три-четыре года белорусскими издательствами за рубежом - прежде всего "Янушкевіч", а также "Gutenberg Publisher", "Вясна", "Мяне няма", "Камунікат", "Пфляўбаўм", "Скарына" и другими.

С момента открытия книжный магазин продал около полторы тысячи белорусских книг почти на 19 тысяч евро Фото: DW

"Книжный магазин стал естественным результатом развития нашего издательства и роста аудитории белорусских книг", - говорит Андрей. - Грубо говоря, нам стали тесными штанишки. Долгое время я работал через онлайн-продажи из своей квартиры, но заказов стало так много, что нам потребовались дополнительные рабочие руки и помещение для хранения и упаковки книг. И мы поставили задачу максимум - не склад, не офис, а книжный магазин".

За последние полгода в интернет-магазине "Кнігаўка", открытом еще в 2023 году, появилось 650 новых клиентов. Издатель связывает это с появлением стационарного магазина: "Исследования показывают, что такие объекты помогают "открытию" книги и ее большей узнаваемости. Теперь я могу с уверенностью сказать, что магазин себя окупает. То, что мы пошли на риск и дополнительные расходы, дает прибыль - финансовую и аудиторную".

Андрей Янушкевич считает, что магазин увеличивает аудиторию беларуской книги в целом, а также является "репрезентационным пунктом для ознакомления с состоянием беларуского книжного рынка". От продажи книг других издательств "Кнігаўка" забирает 30 процентов, а издательства, в свою очередь, получают дополнительную точку для продажи своей продукции.

Чуть не объявили о прекращении издания книг

С момента открытия в книжном магазине было продано около полторы тысячи белорусских книг на сумму почти 80 тысяч злотых (около 19 тысяч евро). Примерно столько же издательство "Янушкевич" продало на маркетплейсе Allegro.

"Открывать магазин стоит только в том случае, если можешь овладеть расходами, а они немаленькие, - говорит издатель. - Мы долго искали небольшое, камерное место, прекрасно понимая, сколько книг в нашем ассортименте и сколько их вообще на книжном рынке. Имея небольшое помещение, а значит, и приемлемую арендную плату, мы справляемся".

Издатель Андрей Янушкевич работает только с книгами на белорусском языке Фото: Andrei Radaman

Андрей говорит, что хотя внешне все выглядит классно, ему постоянно приходится преодолевать множество барьеров: "Сейчас мы столкнулись с проблемой роста, ведь мы должны постоянно издавать новые книги, если хотим, чтобы продажи не останавливались. А издание книги - это большие единовременные расходы. Ты платишь сразу за 1000 экземпляров тиража, а за месяц продашь 50, хорошо, если 100 штук. Этот бег черепахи продолжается постоянно, мы догоняем свои расходы".

Несмотря на рост продаж, пока что издательство продает недостаточно книг, чтобы чувствовать себя уверенно. Около месяца назад "Янушкевіч" едва не объявил о временной приостановке выхода новых книг, но частная поддержка позволила продолжить работу.

"Мы привлекаем средства частных инвесторов, и меня очень радует, что нам доверяют. Спорадически мы также получаем средства от зарубежных площадок на издание конкретных книг, обычно эти суммы покрывают 30-40 процентов затрат. Но все это разовая помощь. Только когда наши доходы не будут разбегаться с расходами, можно будет говорить о том, что белорусское книжное пространство функционирует в рыночных условиях".

Издательству пришлось "умерить свои аппетиты" в покупке авторских прав на переводы. "Это недешевое удовольствие, тем более, что я не люблю торговаться, зная ставки по миру, - продолжает Андрей Янушкевич. - Это тысячи евро, сейчас мы мало на что можем купить авторские права, и вынуждены ждать ресурсов от продаж. А белорусские книги продаются медленно. Если ты издал 1000 экземпляров и продал 300-500 экземпляров за год, это успех".

Не хватает книг о событиях 2020 года

Наибольшим спросом у издательства "Янушкевіч" пользуются переводы Джона Толкина и Анджея Сапковского. "Это достаточно свежие издания, их еще не раскупили, и имена все-таки всемирно известные", - поясняет Андрей. - А потом, что приятно, идут беларуские книги".

На третьем месте по популярности - Ева Вежнавец с "Па што ідзеш, воўча", на четвертом - "Сабакі Еўропы" Альгерда Бахаревича, на пятом - его же "Капітан Лятучая Рыба", на шестом - "Час пустазелля" Анны Янкуты.

"Кнігаўка" находится в 15 минутах ходьбы от центра Варшавы Фото: DW

"Два года назад я заметил, что читатели стали гораздо лучше покупать оригинальную белорусскую литературу, чем переводы", - говорит издатель. - Особенно покупают книги, связанные с сегодняшней жизнью, событиями последних лет. Люди хотят литературы о себе, и очень важно, чтобы писатели на это реагировали".

За последний месяц, как признается издатель, он получил одну или две рукописи, обе на русском языке: "Рукописи не на белорусском языке я не рассматриваю. Мы все-таки опираемся на белорусские книги, русскоязычная литература должна издаваться в других издательских центрах".

Андрей признается, что "давно не видел забрасывания своей почты рукописями", и добавляет, что эта проблема существовала еще до 2020 года. "В профессию писателя идут слабо, потому что наш книжный рынок не может удовлетворить писателей ни материально, ни публичным признанием. К тому же мы привыкли к социализму, когда гонорары платятся за тиражи, а не продажи, а тиражи издаются за счет государства. Поэтому мы очень долго "запрягаем", пока актуальность тем уходит. Книги с реакциями на события 2020 года и последующие процессы я могу пересчитать на пальцах одной руки. Прошло четыре года, уже можно было написать 100 книг, но мы не привыкли быстро реагировать и жить в рыночных условиях".

Сейчас издательство готовит современный молодежный роман молодого писателя. На вопрос, есть ли будущее у белорусского книжного рынка за рубежом, Андрей Янушкевич смеется и отвечает, что "некуда деваться с подводной лодки". Добавляет, правда, что без рекламных бюджетов можно быстро упереться в потолок.

"Я не жду идеальных условий - их не будет, я просто хочу делать продукт, который будет лучше других, и люди будут естественным образом к нему тянуться", - заключает Андрей Янушкевич. Книжное дело, по его словам, является индикатором того, что происходит в обществе: если оно будет развиваться, есть шанс и у нации.