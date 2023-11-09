У родителей писателя Саши Филипенко в Беларуси прошел обыск

Писатель Саша Филипенко связывает обыск с его высказываниями против репрессий в Беларуси и войны в Украине.

У родителей белорусского писателя Саши Филипенко прошел обыск, его отца задержали. Об этом рассказал сам Филипенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 9 ноября. "Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну“. Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе", - сообщил писатель.

Саша Филипенко - белорусский писатель родом из Минска, пишущий на русском языке. Он опубликовал шесть романов, среди которых "Бывший сын", "Замыслы" и "Красный крест". Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки. В 2022 году вышел его новый роман "Кремулятор" - о сталинских репрессиях, расстрелах и тайном кремировании тел - на примере судьбы первого директора Донского крематория в Москве в 1927-1941 годах.

39-летний Филипенко активно выступает против режима белорусского правителя Александра Лукашенко и войны в Украине, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным: публикует статьи в ведущих европейских изданиях, встречается с политиками и постоянно общается с западной публикой. В 2020 году он был вынужден уехать на Запад, сегодня живет в Швейцарии.

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