Отец писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток

К родителям Филипенко накануне пришли с обыском белорусские силовики. Отца писателя задержали, а матери заявили: "Скажите спасибо сыну".

Отец белорусского писателя Саши Филипенко арестован на 13 суток. Поводом для ареста послужил репост "какой-то статьи "Зеркала", написал Филипенко в пятницу, 10 ноября, в социальной сети Facebook.

Днем ранее к родителям писателя пришли с обыскомбелорусские силовики. "Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну". Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе", - прокомментировал обыск Филипенко.

Саша Филипенко - белорусский писатель родом из Минска, пишущий на русском языке. Его последний роман "Кремулятор", который вышел в 2022 году, посвящен сталинским репрессиям, расстрелам и тайном кремировании тел - на примере судьбы первого директора Донского крематория в Москве в 1927-1941 годах.

Писатель публично выступает против режима Александра Лукашенко и войны в Украине. В 2020 году Филипенко вынужденно покинул Беларусь и сейчас живет в Швейцарии.

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