Военкомат у границы Грузии: главные события 215-го дня войны

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 27 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

Мощному ракетному обстрелу минувшей ночью подверглась Днепропетровская область. Российские войска выпустили по ней почти 90 снарядов, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Под обстрелом оказались Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, дважды за ночь обстрелам подвергся Николаев, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", - написал он.

Утром 27 сентября над Николаевской областью силы противовоздушной обороны утром уничтожили три иранских беспилотника, сообщили Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале. "Противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область", - отмечается в сообщении.

ВСУ освободили Купянск-Узловой в Харьковской области

Вооруженные силы Украины освободили поселок городского типа Купянск-Узловой Харьковской области, в котором находится крупный железнодорожный узел, имевший стратегическое значение для российских оккупационных войск, сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, еще около 6 процентов территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ "их чуть меньше".

Как сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Харьковской области по состоянию на 27 сентября деоккупировано уже 454 населенных пункта.

В Изюме начнут работать следователи французской жандармерии

В Киев 27 сентября приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Вместе с ней в столицу прибыли и были представлены генпрокурору Украины Андрею Костину следователи французской жандармерии, призванные помочь расследовать военные преступления. Уже 28 сентября они начнут работать в районе Изюма, где после освобождения от российской оккупации были обнаружены массовые захоронения. "Франция поддерживает Украину в борьбе с безнаказанностью", - говорится в сообщении МИД Франции в Twitter.

На оккупированных РФ территориях Украины завершились "референдумы"

"Референдумы" по вхождению оккупированных украинских регионов в состав РФ завершились, сообщают российские информагентства. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях был указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

По сообщениям российских информагентств за присоединение к России во всех регионах, где проводились псевдореферендумы, проголосовали более 90 процентов участвовавших в них.

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "голосование" является посягательством России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и не будет признано международным сообществом.

"Референдумы" на оккупированных Россией украинских территориях не имеют легитимности и являются вопиющим нарушением международного права, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Эти территории являются украинскими", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса. Страны НАТО непоколебимы в своей поддержке суверенитета Украины и ее права на самооборону, добавил Столтенберг.

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Британские военные полагают, что президент России Владимир Путин 30 сентября может официально объявить о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ. На этот день запланировано обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания, и есть "реальная возможность", что российский президент воспользуется этим, чтобы официально объявить об аннексии, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

Самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР", оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины в случае присоединения к России, а также аннексированный РФ Крым могут войти в Крымский федеральный округ, сообщили источники газеты "Ведомости". По информации издания, новым полпредом президента может стать бывший вице-премьер РФ, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На границе РФ и Грузии развернут мобилизационный пункт военкомата

Власти России хотят развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе РФ и Грузии. Это произойдет на пункте пропуска "Верхний Ларс" в ближайшее время, заявили утром 27 сентября в МВД Северной Осетии. Глава МВД республики провел совещание на КПП "Верхний Ларс", по итогам которого также "было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу", говорится в заявлении.

Через этот пункт многие россияне пытаются покинуть страну, спасаясь от мобилизации. В заявлении МВД отмечается, что "приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает" и, несмотря на "увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной".

Накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) направила БТР с военнослужащими к пограничному пункту "Верхний Ларс. "БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью", - сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии, подчеркнув, что ведомство не планирует выставлять блок-посты.

Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов

Кроме того, власти Северной Осетии ограничат въезд транспортных средств в республику из других регионов России. Соответствующий указ глава региона Сергея Меняйло подпишет в ближайшее время, говорится на официальном сайте республики.

Это решение обусловлено "большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу" с Грузией. Ограничение на въезд не будет распространяться на жителей самой Северной Осетии.

В Грузии не видят оснований для закрытия границы с Россией

В то же время глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у республики нет оснований закрывать границу с Россией. "Граждане России годами посещают Грузию, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу", - отметил политик. По его словам, границу с Грузией ежедневно переходят около 10 тыс. россиян, что примерно на 45 процентов больше, чем до объявления в России мобилизации. Правительство принимает меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Казахстан не будет выдавать российских уклонистов

Казахстанские власти не будут выдавать россиян, бегущих от мобилизации, сообщило 27 сентября издание Orda со ссылкой на заявление министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова. По его словам, Казахстан будет выдавать россиян, но только тех, кто объявлен в международный розыск по обвинению в уголовном преступлении. "Военкоматы если будут искать - это не является правовым основанием для их выдачи", - подчеркнул Ахметжанов.

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что Астана намерена провести переговоры с Россией в связи с массовым прибытием в страну россиян на фоне объявленной там "частичной мобилизации" в войне против Украины.

Между тем министерство обороны РФ не планирует обращаться к государственным органам других стран для принудительного возвращения россиян. "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует", - цитирует сообщение военного ведомства агентство "Интерфакс".

В РФ уволили военкома за ошибки при "частичной мобилизации"

Военный комиссар Магаданской области Сергей Барановский уволен со своей должности. Как сообщил РИА "Новости" губернатор региона Сергей Носов, причина - "ошибки", допущенные военным комиссариатом в ходе "частичной мобилизации". Это первый известный подобный случай в РФ.

Какие именно это ошибки, государственное агентство не сообщило. Региональный портал "Колыма.ру" писал, в частности, что повестки получили мужчины, которые не служили, не имеют боевого опыта и воинской специализации, а также те, у кого есть ограничения по здоровью и возрасту.

Из-за многочисленных ошибок при проведении "частичной мобилизации" властям России грозит рост недовольства среди населения и административного аппарата. Перед правительством стоит задача не только призвать в кратчайшие сроки достаточное количество мужчин для продолжения боевых действий в Украине, но и успокоить напуганное и разгневанное население, пишет вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

В Дагестане противникам мобилизации грозят уголовные дела

В отделе полиции Советского района Махачкалы остаются около 100 человек, задержанных на митинге против мобилизации в республике, в отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом 27 сентября сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, основная часть задержанных - люди молодого возраста. Уже собраны материалы для возбуждения более десяти уголовных дел в отношении участников митинга, "так как ребята дрались с полицейскими и даже есть переломы у полицейских", написал Хадулаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что до конца дня "постараются всех отпустить, кроме тех, на кого возбуждают уголовные дела".

В ЕС готовят рекомендации по допуску российских уклонистов

Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для стран Евросоюза с критериями допуска на территорию ЕС россиян, бегущих от мобилизации, и потенциального предоставления им убежища. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе 27 сентября.

Он также напомнил, что для получения убежища недостаточно просто приехать на границу, а важно подать официальное ходатайство об убежище. Обязанность стран-членов Евросоюза - рассмотреть эти ходатайства, указал Мамер.

Нынешнюю ситуацию с притоком мигрантов из РФ на внешних границах ЕС в Еврокомиссии назвали стабильной, отметив прирост на российско-финской границе. В условиях проведения мобилизации в России ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило 26 сентября Минобороны РФ.

На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

В ночь на 26 сентября на магистралях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были обнаружены сразу три повреждения. Все они произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Вооруженные силы Дании 27 сентября опубликовали видео с места утечки газа на газопроводах, снятое с воздуха. На кадрах видно, как над поврежденными участками труб поднимаются пузыри газа на поверхность Балтийского моря.

Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошли утечки, сообщил шведский телеканал SVT. По его данным, первый взрыв был зафиксирован в ночь на 26 сентября, а второй - вечером того же дня. Исследовательский центр геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ) также сообщил, что сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал два подводных толчка. Были ли эти толчки результатом взрывов, GFZ не уточняет.

ВМС Дании и специалисты из Германии проводят расследование, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседников агентства, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа.

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