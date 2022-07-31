 Кем был погибший в Николаеве бизнесмен Алексей Вадатурский | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 01.08.2022

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Украина

Кем был погибший в Николаеве бизнесмен Алексей Вадатурский

В результате российского обстрела в Николаеве погиб один из самых успешных украинских предпринимателей Алексей Вадатурский. Те, кто его знал, называют его смелым и скромным человеком.

Руины дома в Николаеве после ракетного обстрела россиян

Олин из домов в Николаеве после ракетного обстрела россиян

Смерть пришла во сне, как это часто бывает в этой войне. В ночь на воскресенье, 31 июля, Николаев на юге Украины пережил один из самых тяжелых обстрелов с начала российского вторжения. Алексей Вадатурский и его жена погибли на месте, когда в их дом попал снаряд.

Обстрелы уже давно стали обыденностью для Николаева, находящегося не один месяц на линии фронта. Большинство жителей уехали из некогда полумиллионного города. Здесь нет питьевой воды в кранах, а часто и света.

Один из первопроходцев рыночной экономики в Украине

Алексей Вадатурский был одним из богатейших украинцев. Его состояние оценивается в около 1,5 млрд евро. Тем не менее он остался в родном городе под обстрелами и управлял бизнесом на месте. После его гибели многие вспоминают о Вадатурском как о герое.

"У него могла быть беззаботная старость, как у многих других состоятельных украинцев, на вилле в Вене или Женеве, а не под российскими бомбами. Но он был не таким: он был смелым и скромным", - такие слова снова и снова доводится слышать от тех, кто знал Вадатурского лично. Он заботился о семи тысячах сотрудников своей фирмы. Говорят, его нередко можно было встретить в столовой на предприятии, и это при том, что бизнесмены его масштаба обычно любят демонстрировать свое состояние окружающим. Дворцы и личные самолеты Вадатурского не интересовали.

74-летний бизнесмен был одним из первопроходцев украинской рыночной экономики после распада СССР. Вадатурский был тем, кого в бизнес-кругах принято называть "self made man". Свое состояние он сделал на торговле зерном. В 1991 году сын колхозников с юга Украины создал вместе с партнерами из Венгрии и Великобритании фирму "Нибулон". 30 лет спустя компания Вадатурского входит в тройку ведущих украинских зернотрейдеров, экспортируя ежегодно 4-5 миллионов тонн зерна. До трагической смерти Вадатурский лично руководил "Нибулоном", в последние годы совместно со своим сыном Андреем.

Смелый человек с широким видением и большими планами

В реализации амбициозных планов развития бизнеса Алексею Вадатурскому очень способствовала его репутация. Крупные институциональные кредиторы, такие как Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), давали кредиты на сотни миллионов долларов, за которые зерновой магнат строил все новые и новые элеваторы, а также зерновые терминалы в портах. Но видение Вадатурского относительно развития зернового бизнеса выходило далеко за пределы торговли и перевалки.

Бизнесмен принялся возрождать судоходство на Днепре и начал строить на верфи в Николаеве сухогрузы, чтобы доставлять зерно из центральной Украины на юг для экспорта. "Он инвестировал каждый евро в развитие бизнеса. Можно было не сомневаться в том, что он не будет выводить деньги налево, чтобы обеспечить себе красивую жизнь", - делится воспоминаниями бывший сотрудник одного из западных банков развития, работавший в Украине.

Легендарной была и прямолинейность Вадатурского. Когда в 2011 году люди из окружения экс-президента Виктора Януковича давили, по словам бизнесмена, на него, требуя продать контрольную долю капитала "Нибулона" одному из приближенных к власти бизнесменов, он сообщил о давлении в СМИ и обратился за политической поддержкой к западным кредиторам. Такая смелость и публичная борьба за собственный бизнес при Януковиче была скорее исключением.

Боролся за экспорт зерна вопреки российскому вторжению

С впечатляющей решительностью Алексей Вадатурский боролся за сохранение бизнеса и после российского вторжения 24 февраля 2022 года, когда были заблокированы украинские порты в Черном море. "Нибулон" с первых дней блокады искал альтернативные маршруты для экспорта зерна.

В апреле, задолго до подписания при международном посредничестве соглашения о разблокировании портов, Вадатурский с партнерами договорились строить мощности по перевалке зерна в Измаиле, в устье Дуная, чтобы вывозить сырье в страны Центральной Европы или в румынский порт Констанца на Черном море.

Сухогруз Razoni с зерном выходит из морского порта Одессы

Сухогруз Razoni с зерном выходит из морского порта Одессы

Бизнесмену, однако, так и не суждено было дожить до того дня, когда украинское зерно снова пошло на экспорт морем.

Многие в Киеве считают гибель Алексея Вадатурского следствием целенаправленного удара россиян. О преднамеренном убийстве как одной из версий говорит и украинская Генпрокуратура. Его смерть может ослабить позиции "Нибулона" - прямого соперника российских зернотрейдеров на международных рынках.

Кроме того, бизнесмен, как свидетельствуют злорадные комментарии некоторых приближенных к Кремлю пропагандистов, похоже, был костью в горле для власть имущих в Москве. В феврале 2021 года "Нибулон" подписал предварительный контракт с французской судостроительной компанией ОСЕА. Согласно контракту, на верфи в Николаеве должны строиться патрульные катера для украинских пограничников в Черном море.

За пределами аграрных бизнес-кругов Алексей Вадатурский до своей трагической смерти был скорее малоизвестен широкой общественности. После гибели под российскими бомбами в прифронтовом Николаеве о нем в Украине говорят как о герое. Для многих он стал примером - не только из-за сопротивления российской агрессии, но и как бизнесмен, который руководствовался высокими моральными ценностями.

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    Автор: Виталий Кропман


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