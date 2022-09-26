Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

В Украине проживает 175 тысяч граждан России. Те, кто раньше продлевал статус своего пребывания по стандартной процедуре, теперь становятся нелегалами, им грозит депортация.

"Я не могу сидеть и ждать, пока меня выдворят в Россию", - жалуется DW Максим Пащенко, женатый на украинке россиянин, который последние годы преимущественно жил в Украине. С 24 февраля - начала полномасштабной войны России против Украины- Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не принимает у него никакие документы на продление легального пребывания в стране. "Я не могу обновить мой временный вид на жительство, мне в миграционной службе сообщили, что с россиянами не работаем. Сказали - сидите и ждите", - рассказывает мужчина.

Россиян в Украине "поставили на паузу"

Пащенко - один из 175 тысяч граждан РФ, которые имели легальный статус для пребывания в Украине, и которые находятся там сейчас. Ранее их статус регулировался законами и правительственными постановлениями об иностранцах, но с 24 февраля россияне "поставлены на паузу". ГМС временно не принимает у них документы.

В то же время миграционная служба продвигает решение о принудительном возвращении в страну происхождения некоторых из тех россиян, кто проживал в Украине уже много лет, говорят опрошенные DW адвокаты по миграционному праву. Пащенко подтверждает - от знакомых россиян в Украине знает, что к некоторым уже приходили из ГМС и ставили штампы на выдворение. Пащенко боится такого развития событий, ведь в России он принимал участие в оппозиционных митингах, а сейчас волонтерит в Украине, собирая средства для ВСУ.

Среди россиян, которые получили штамп о выдворении в течение последних месяцев, - Максим Гошовский. Он жил в Украине более 10 лет. Со времен Революции достоинства ведет здесь активную общественную жизнь, занимается волонтерством. За последние восемь лет мужчина дважды получал временное удостоверение гражданина Украины. Чтобы получить полноценное гражданство, Максим должен был отказаться от российского паспорта. Однако, как объяснил Гошовский DW, он не мог этого сделать: "То есть, мне нужно было поехать в Россию. И сесть там в тюрьму, поскольку я был активным участником событий на Майдане, волонтером в Донбассе, вывозил тела погибших из Иловайска. В России на меня точно заведены какие-то уголовные дела".

В конце 2021 года действие временного удостоверения Гошовского закончилось. Он уехал из Украины в Египет и снова заехал по туристической визе с намерением получить временный вид на проживание в Украине. По закону, у него было 90 дней на то, чтобы подать документы в ГМС, среди прочего - справку о несудимости. Запрос на справку Гошовский сделал через российское консульство. Там ему сказали, что справка будет готова 26 февраля.

"Защитная реакция государства на войну"

Когда началась полномасштабная война, и Пащенко, и Гошовский возлагали надежду на сообщение ГМС от 1 марта 2022 года о продлении легального пребывания в Украине. Согласно миграционной службе, иностранцам разрешили "предъявлять документ, срок действия которого истек". Поэтому Гошовский возобновил волонтерскую деятельность и занимался закупкой бронежилетов для ВСУ. В мае его остановили на блокпосту в Полтавской области, после чего отправили на дополнительную проверку в офис ГМС. Уже через несколько часов Гошовскому поставили штамп о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну. Мужчина остался в Украине и подал иск на ГМС.

Россиянам, живущим в Украине, получить украинский паспорт сейчас практически невозможно, говорит адвокат Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

По данным Миграционной службы Украины, за последние полгода 635 гражданам России поставили штамп о принудительном возвращении в страну их происхождения или в третью страну. В соцсетях есть сообщения о волонтерах или военных ВСУ с "красными паспортами", которых хотят выдворить из Украины. А под постами ГМС тысячи комментариев граждан РФ и их близких с вопросами и критикой государственного органа.

По словам адвоката по миграционному праву Ксении Проконовой, действия ГМС - это защитная реакция государства на войну. "Война - это непредсказуемое обстоятельство. Никто не мог предвидеть, и, собственно, выстроить какой-то алгоритм действий", - отмечает Проконова в разговоре с DW. Однако адвокат считает, что из-за этого нарушился принцип правовой определенности во взаимодействии иностранцев и миграционной службы: "Граждане РФ и Беларуси - к сожалению, не могут с начала войны прогнозировать ни решения, ни какие-либо обстоятельства, которые возникнут при общении с ГМС".

Теперь у Проконовой десятки запросов на юридическую помощь от граждан России и Беларуси. Ситуация у клиентов разная, но Проконова отмечает, что людям с паспортами РФ сейчас практически невозможно продлить свой вид на жительство или получить украинский паспорт. По мнению юриста, ГМС должна урегулировать отношения с гражданами РФ вместо того, чтобы игнорировать их.

Урегулировать отношения с гражданами страны-агрессора

На запрос DW Государственная миграционная служба Украины ответила, что ожидает принятия парламентом закона об урегулировании отношений с лицами, связанными с государством-агрессором. А пока этого не произошло, "ГМС временно прекратила прием заявлений от граждан Российской Федерации и разработала проект нормативно-правового акта, устанавливающего условия предоставления гражданами страны-агрессора заявлений о получении административных услуг в миграционной сфере, который на сегодняшний день в установленном порядке подан на рассмотрение правительства".

Однако, как объясняет адвокат Владимир Жбанков, в этом и состоит сложность ситуации. Ведь пока нет официальных решений, их нельзя обжаловать. Как и сам факт того, что их не принимают.

Жбанков отмечает, что таким образом государство собственноручно делает людей нелегалами. И именно это может нести для страны риски. "Логично именно в целях безопасности поставить такого человека на учет. Он сам своими ногами пришел, ему это нужно. Человек пройдет все необходимые проверки, даст доступ к тому, что вы попросите", - говорит Жбанков. Адвокат добавляет, что именно нынешние решения ГМС заставляют людей прятаться и уходить в тень, что вредит безопасности страны.

Запрета нет, но документы не принимают

В то же время в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) DW объяснили, что официального запрета на предоставление убежища в Украине гражданам РФ нет. Однако с другими статусами легализации иностранцев, в том числе с продлением видов на жительство, в офисе ООН не работают и соответствующий мониторинг не ведут. Хотя и указывают, что "существуют определенные проблемы с доступом к процедуре предоставления убежища, поскольку есть разные практики территориальных органов ГМС и некоторые из них не могут работать на полную мощность из-за ситуации с безопасностью в регионах". На уточнение DW, что означает работать "не на полную мощность", в УВКБ ООН подтвердили, что речь идет о том, что от граждан РФ документы не принимают.

Россияне в Украине полагают, что оказались в патовой ситуации. Максим Пащенко отмечает, что хотел бы получить украинское гражданство. Но если его вопрос не решится, они с супругой осядут в другой европейской стране. Мужчина, намекая на свою жену, говорит, что "вместо того, чтобы приобрести одного украинца, Украина потеряет одну гражданку".

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