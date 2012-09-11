 Протесты в Казахстане: ЕС готов помочь с мирным урегулированием кризиса | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 08.01.2022

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Мир

Протесты в Казахстане: ЕС готов помочь с мирным урегулированием кризиса

В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. DW следит за событиями 9 января.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями воскресенья, 9 января (время московское).

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Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" ("МК") в Казахстане не выходят на связь. Об этом издание сообщило на своем сайте. Главный редактор сайта "МК" в этой стране Сергей Апарин в последний раз общался с федеральной редакцией 5 января. По телефону журналисту дозвониться не получается, сообщения в мессенджерах и СМС ему не доходят. Кроме того, связи нет и с менеджером зарубежных проектов "МК" Гульнарой Миньковой. Она вместе с супругом Всеволодом уехала из России в Казахстан на новогодние праздники.

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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Евросоюз готов помочь Казахстану с мирным урегулированием кризиса. Об этом говорится в заявлении, ссылку на которое разместил в  Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы готовы предоставить помощь для мирного урегулирования кризиса", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны "уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан". "Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность на постоянной основе и избегать использования беспорядков в иных целях", - подчеркивают в Брюсселе.

Хроника протестов в Казахстане 8 января >>>
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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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