Протесты в Казахстане: ЕС готов помочь с мирным урегулированием кризиса

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями воскресенья, 9 января (время московское).

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Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" ("МК") в Казахстане не выходят на связь. Об этом издание сообщило на своем сайте. Главный редактор сайта "МК" в этой стране Сергей Апарин в последний раз общался с федеральной редакцией 5 января. По телефону журналисту дозвониться не получается, сообщения в мессенджерах и СМС ему не доходят. Кроме того, связи нет и с менеджером зарубежных проектов "МК" Гульнарой Миньковой. Она вместе с супругом Всеволодом уехала из России в Казахстан на новогодние праздники.

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Жозеп Боррель

Евросоюз готов помочь Казахстану с мирным урегулированием кризиса. Об этом говорится в заявлении, ссылку на которое разместил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы готовы предоставить помощь для мирного урегулирования кризиса", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны "уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан". "Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность на постоянной основе и избегать использования беспорядков в иных целях", - подчеркивают в Брюсселе.

Хроника протестов в Казахстане 8 января >>>

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