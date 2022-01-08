 ЕС: Оказывающие ″внешнюю военную поддержку″ должны уважать суверенитет Казахстана | Новости из Германии о Европе | DW | 08.01.2022

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Европа

ЕС: Оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны уважать суверенитет Казахстана

В Брюсселе обеспокоены насилием в Казахстане и готовы предоставить ему помощь "для мирного урегулирования кризиса".

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Евросоюз готов помочь Казахстану с мирным урегулированием кризиса. Об этом говорится в заявлении, ссылку на которое разместил в Twitter в субботу, 8 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Брюсселе обеспокоены насилием, "вспыхнувшим после мирных протестов" в этой стране, и напоминают, что Казахстан является важным партнером ЕС, в частности в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также играет центральную роль для стабильности в центральноазиатском регионе.

"Мы готовы предоставить помощь для мирного урегулирования кризиса", - отмечается далее в документе. В нем подчеркивается, что оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны "уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан".

"Важно предотвратить дальнейшую эскалацию"

"Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность на постоянной основе и избегать использования беспорядков в иных целях", - подчеркивают в Брюсселе. Там также призвали власти Казахстана соблюдать свои обязательства "в это непростое время", уважать права человека и основные свободы своих граждан, в частности, возможность собраний, выражения мнений и независимость средств массовой информации.

Европейский Союз 6 января уже требовал от РФ придерживаться суверенитета и независимости Казахстана на фоне отправки в эту страну российских воздушно-десантных войск. Задачами сил, перебрасываемых в Казахстан, станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", заявили в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России, свои вооруженные силы в Казахстан направили и другие члены организации: Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. 

Протесты из-за цен на газ

Начавшиеся на западе Казахстана митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. Глава государства 5 января обратился за помощью к ОДКБ.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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