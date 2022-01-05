Казахский посол вызван в МИД Кыргызстана из-за музыканта Рузахунова

Замминистра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров в воскресенье, 9 января, вручил послу Казахстана в республике Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания в Алма-Ате известного кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова. При этом Мадмаров призвал предоставить консулу Кыргызстана доступ к Рузахунову и освободить последнего "в самое ближайшее время".

Со своей стороны, Жошыбаев заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего", сообщается на сайте МИД Кыргызстана. Кроме того, первый замглавы МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев после задержания Викрама Рузахунова провел телефонные разговоры с Рапилем Жошыбаевым и заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым, "в ходе которых выразил крайнюю обеспокоенность кыргызской стороны по ситуации, связанной с данным гражданином".

Между тем в департаменте консульской службы МИД Кыргызстана заверили родственников музыканта, что министерство "предпримет всевозможные меры" по его освобождению.

Как джазового музыканта представили погромщиком

Ранее, 9 января, СМИ Казахстана опубликовали видео допроса одного из задержанных, который сознавался, что участвовал в протестах за деньги. Родственники узнали в мужчине, имевшем на лице следы побоев, кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова.

В тот же день несколько десятков человек вышли на митинг к посольству Казахстана в Бишкеке. На акцию приехал и председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камбычек Ташиев. Он пообещал, что власти в Бишкеке не будут молчать, "когда кыргызстанца ложно обвиняют", и сообщил, что в связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

Массовые протесты и беспорядки в Казахстане

Со 2 января в Казахстане не утихают массовые протесты, перерастающие во многих местах в беспорядки. Они начались в связи с повышением цены на автогаз, но вскоре приобрели и политический характер.

В ночь на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана было отправлено в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Токаев 5 января обратился к лидерам стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". От России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.

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