Протесты в Казахстане: "Аэрофлот" возобновляет полеты в Нур-Султан

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями воскресенья, 9 января (время московское).

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Из Telegram-канала оперативного штаба Казахстана по борьбе с коронавирусом удалена опубликованная ранее информация о гибели о 164 человек в ходе беспорядков в стране.

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Из Алма-Аты в Москву вывозными рейсами вылетели почти полторы тысячи россиян, сообщил МИД России. "9 января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1 422 человека. На 17:00 мск два самолета сели в аэропорту "Чкаловский", - говорится в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД.

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В Алма-Ате приостановили работу все дошкольные организации, сообщает издание Orda.kz со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города. "О восстановлении их работы будет сообщено дополнительно", - отмечает штаб. Управление образования Алма-Аты призвало жителей города неукоснительно выполнять требования комендантского часа, не оставлять детей без присмотра и соблюдать меры безопасности.

"Аэрофлот" 10 января возобновит полеты между Москвой и Нур-Султаном

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" со следующей недели возобновит ежедневные рейсы из Москвы в столицу Казахстана Нур-Султан, сообщили представители перевозчика. "Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 4:00 10 января по московскому времени, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно", - говорится в сообщении. Параллельно с 10 января возобновляется продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, указали в компании.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон требует от казахстанских властей разъяснений относительно необходимости привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования кризиса в Казахстане, а также осудил действующий в стране приказ силовикам и армии стрелять на поражение. "Приказ стрелять на поражение, в том виде, в каком он существует, является неправильным и должен быть отменен", - сказал Блинкен в эфире телеканала ABC.

МИД Кыргызстана потребовал от Казахстана освободить задержанного музыканта

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Кыргызский МИД призвал власти Казахстана освободить известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который был задержан казахстанскими силовиками, а затем представлен ими как один из погромщиков и мародеров. "Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, посол Казахстана сообщил, что озабоченность кыргызской стороны будет "оперативно доведена до сведения руководства" казахстанского МИД и обещал предоставить "более детальную информацию в самое ближайшее время". Жошыбаев также отметил, что в сложившейся "непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

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Закрытое отделение банка в Нур-Султане

Работа обменных пунктов в Казахстане приостанавливается в целях безопасности, сообщил центральный банк страны. "Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций... временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - говорится в сообщении Нацбанка Казахстана. По данным финансового регулятора, по мере стабилизации ситуации в Алма-Ате и других регионах будут приняты меры, направленные на возобновление международных платежей и переводов, а также торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи.

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Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время протестов в стране, сообщает интернет-издание Orda.kz, которое обратилось в ведомство за подтверждением. Издание отмечает, что Telegram-канал, в котором были опубликованы данные, находится в компетенции министерства информации и общественного развития. Там рассказали, что обнародование статистики является технической ошибкой, однако публикация все еще не удалена и не опубликовано опровержение этой информации.

Папа римский молится о мире в Казахстане

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Папа римский Франциск (фото из архива)

Папа римский Франциск призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец массовым беспорядкам в Казахстане, выразив сожаление в связи с гибелью людей в стране. "С глубокой скорбью я узнал, что в ходе протестов, вспыхнувших в последние дни в Казахстане, есть жертвы, - сказал понтифик, обращаясь к сотням верующих на площади у базилики Святого Петра в Ватикане. - Я молюсь о них и об их родных и надеюсь, что социальная гармония будет восстановлена как можно скорее благодаря поиску диалога, справедливости и общего блага".

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В Казахстане во время акций протеста и их силового подавления погибли 164 человека - такую статистику обнародовало министерство здравоохранения страны. Оно не уточнило, идет ли речь об общем числе погибших. Ранее были обнародованы уточненные сведения, согласно которым в ходе событий в начале января погибли 16 сотрудников полиции, национальной гвардии, а также министерства обороны. По данным Минздрава, больше всего погибших - 103 - зарегистрировано в Алма-Ате. Еще 21 человек погиб в Кызылординской области, 10 - в Жамбылской области, 9 - в Алматинской области.

В Бишкеке проходит митинг в поддержку музыканта Викрама Рузахунова

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У посольства Казахстана в Бишкеке проходит акция в поддержку известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который был задержан казахстанскими силовиками, а затем представлен ими как один из погромщиков и мародеров. Видео допроса Рузахунова, в ходе которого музыкант утверждает, что прилетел в Алма-Ату для участия в проплаченном "незнакомыми людьми" митинге, было обнародовано несколькими СМИ Казахстана.





В акции у казахстанского посольства участвуют несколько десятков человек, в том числе певцы, музыканты, рядовые граждане. К ним приехал и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. "Мы точно знаем, что Викрам Рузахунов никоим образом не является террористом", - заявил он. "Нас задевает, что начали показывать нашего гражданина, тем более добропорядочного гражданина нашей страны, музыканта, общественника. Его показали как террориста, это нас задело", - подчеркнул глава ГКНБ. Он пообещал, что власти в Бишкеке не будут молчать, "когда кыргызстанца ложно обвиняют".





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В Казахстане по состоянию на 9 января задержаны 5969 человек, сообщило министерство внутренних дел страны. В МВД утверждают, что среди задержанных "много иностранцев", однако по-прежнему не указывают, сколько именно и из каких стран они прибыли. Одновременно в министерстве уточнили число погибших силовиков - 16 сотрудников полиции, национальной гвардии и Минобороны. Еще более 1300 сотрудников пострадали. Ранее сообщалось о 18 погибших силовиках.



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В Алма-Ате во время протестов погиб еще один ребенок. Вечером 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором находились две сестры, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Младшая, 4-летняя, погибла на месте, а старшая, ученица 9-го класса, была ранена в легкие и сейчас находится в реанимации. В этот же день огнестрельное ранение получил другой ребенок - 8-летняя девочка. 5 января в Алма-Ате во время прогулки с родителями от пулевого ранения погиб 11-летний подросток.

Джазового музыканта из Кыргызстана выдали за погромщика в Казахстане

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Силовики Казахстана выдали за погромщика известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, сообщило в своем Telegram-канале интернет-издание baza.io. СМИ Казахстана опубликовали 9 января видео допроса одного из задержанных, который заявил, что он прилетел из Кыргызстана, согласившись с предложением неких "неизвестных людей" участвовать за 90 тысяч тенге в митинге в Алма-Ате. Мужчина, на лице которого видны следы побоев, рассказал, что ему оплатили перелет, разместили в одной из квартир в Алма-Ате и что вместе с ним были "люди из Узбекистана и Таджикистана". Однако он якобы испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Почти сразу же выяснилось, что на ролике - известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который часто гастролирует в Алма-Ате. Родственники музыканта рассказали, что тот действительно уезжал в Казахстан с выступлениями, но потом пропал и они не могут до него дозвониться.

МВД Кыргызстана уже заявило, что оно проводит "соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина".

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Власти Казахстана объявили о начале "нового этапа контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка". "Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб", - рассказал в эфире телеканала "Хабар 24" Ерлан Тургумбаев, исполняющий обязанности министра внутренних дел страны.По его словам, вокруг Алма-Аты размещены 13 блокпостов "для предотвращения бегства боевиков", которые, как утверждает Тургумбаев, "похитили много военной амуниции и для маскировки могут быть одеты в форму". Чтобы "не подстрелить своих", силовики, дежурящие на блокпостах, носят белые повязки. В Алма-Ате продолжают действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Нурсултан Назарбаев (фото из архива) последний раз появлялся на публике в декабре 2021 года

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Нурсултан Назарбаев сам решил передать пост председателя Совета безопасности Казахстана президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, так как "хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, которого цитируют местные и российские СМИ. По словам Укибая, Назарбаев и Токаев "всегда были по одну сторону баррикад". Пресс-секретарь вновь сообщил, что Назарбаев по-прежнему находится в Нур-Султане, а те, кто утверждает обратное, распространяют "лживые слухи и провокационные записи", пытаясь тем самым "дестабилизировать политическую обстановку и подорвать конституционные устои государства".

Ранее эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов сообщал, что Нурсултан Назарбаев покинул Казахстан и находится в Китае, на курортном острове Хайнань, "его излюбленном месте отдыха и лечения". Многие обозреватели обращают внимание на то, что Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года и никак не комментировал массовые протесты в Казахстане.

Токаев приказал создать комиссию для "ликвидации последствий беспорядков"

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В Казахстане будет создана правительственная комиссия для "ликвидации последствий беспорядков". Соответствующее распоряжение отдал на заседании оперативного штаба 9 января президент страны Касым-Жомарт Токаев. В сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства, говорится также, что в настоящее время в Казахстане в связи с протестами возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5800 человек. Утверждается, что "среди них есть значительное количество иностранцев".

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Жителей Нур-Султана просят оставаться дома и следить за детьми. Город "под полным контролем", но сейчас "проводится оперативная работа", пояснил начальник департамента полиции казахстанской столицы Ержан Саденов. В его сообщении указано также, что местные полицейские "ходят по квартирам и дворам" и что власти просят горожан сообщать в полицию о "сомнительных лицах".

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Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в Казахстане рекомендовал приостановить торги на товарных биржах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. Тот 8 января провел заочное заседание и дал соответствующую оценку с учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары. "Вопрос возобновления биржевых торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране", - указали в АЗРК.

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Задержания в Алма-Ате

В Казахстане в ходе массовых протестов задержаны 5135 человек. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в эфире госканала "Хабар 24". Около 125 досудебных расследований начато по фактам "применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж".

Подразделения российского контингента начали выполнять задачи в Казахстане

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Российский контингент (фото из архива)

Ряд подразделений из состава российского контингента в рамках операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане приступили к выполнению задач по охране "жизненно важных объектов". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что речь идет об аэродромах, "ключевых объектах социальной инфраструктуры".

В ведомстве добавили, что созданная им воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента ОДКБ в Казахстан. Кроме того, по данным министерства, продолжается переброска подразделений Ивановского соединения военно-десантных войск и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ в Казахстан.

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На фоне продолжающихся в Казахстане протестов команда расследовательского портала Bellingcat создает базу данных, чтобы помочь отслеживать передвижения частных самолетов в страну и из нее. База данных, в которой содержатся записи с 3 января, открыта для использования и продолжает обновляться. Так, команда Bellingcat 4 января, всего через 2 дня после начала протестов, обратила внимание на частный самолет Bombardier Challenger 604, который вылетел из Алма-Аты в Женеву. В истории полетов этого самолета содержатся перелеты в различные страны Европы, в Россию, на Мальдивы и в Дубай. Однако чаще всего этот самолет летает в Нур-Султан и Алма-Ату, констатировали расследователи. На данном этапе они уточняют информацию о владельцах Bombardier.

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан

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Офис "Аэрофлота" (фото из архива)

Российская авиакомпания "Аэрофлот" продлила отмену рейсов в Казахстан. Об этом сообщили представители перевозчика. "В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из РФ), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)", - указали в компании. Кроме того, приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, запланированные по 20 января 2022 года (вылеты из РФ) и по 21 января 2022 года (вылеты из Казахстана).

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В Алма-Ате ситуация несколько стабилизировалась, однако 9 января продолжают отмечаться "вспышки ожесточенного сопротивления" со стороны протестующих. Об этом сообщил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров. Его слова привел госканал "Хабар 24".

Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" в Казахстане не выходят на связь

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Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" ("МК") в Казахстане не выходят на связь. Об этом издание сообщило на своем сайте. Главный редактор сайта "МК" в этой стране Сергей Апарин в последний раз общался с федеральной редакцией 5 января. По телефону журналисту дозвониться не получается, сообщения в мессенджерах и СМС ему не доходят. Кроме того, связи нет и с менеджером зарубежных проектов "МК" Гульнарой Миньковой. Она вместе с супругом Всеволодом уехала из России в Казахстан на новогодние праздники.

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Жозеп Боррель

Евросоюз готов помочь Казахстану с мирным урегулированием кризиса. Об этом говорится в заявлении, ссылку на которое разместил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы готовы предоставить помощь для мирного урегулирования кризиса", - отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны "уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан". "Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность на постоянной основе и избегать использования беспорядков в иных целях", - подчеркивают в Брюсселе.

Хроника протестов в Казахстане 8 января >>>

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