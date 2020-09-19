 Протесты в Беларуси: в Минске ожидается ″Марш справедливости″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: в Минске ожидается "Марш справедливости"

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 20 сентября.

Акция протеста против результатов выборов президента Беларуси в Минске 30 августа

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 20 сентября (время московское).

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В воскресенье в Минске и других городах страны ожидаются массовые протестные акции. В столице запланировано проведение "Марша справедливости", который, как сообщают белорусские Telegram-каналы, начнется во второй половине дня. Накануне во время женских акций протеста силовики задержали свыше 300 участниц "Блестящего марша" в Минске.

Хроника протестов в Беларуси 19 сентября

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    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

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    Упрощение визового режима

    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


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