После выборов в Литве: "Заря Немана" не будет яркой

Антиизраильская литовская партия смогла пройти в парламент, но в коалиционное правительство она не войдет и на политику нового кабинета, скорее всего, влиять не сможет.

Партия "Заря Немана" - главная сенсация завершившихся 27 октября в Литве выборов в сейм - будет нападать на "оторвавшиеся от народа элиты" в новом составе парламента, но едва ли сможет сильно повлиять на решения будущего кабинета. Созданная незадолго до начала кампании, популистская партия экс-депутата Ремигиюса Жемайтайтиса с начала избирательной кампании обратила на себя внимание прежде всего нехарактерной для литовской политики резкой антиизраильской и пропалестинской риторикой ее лидера.

Охлаждение к российской оппозиции

После первого тура выборов 13 октября, когда граждане голосовали за партийные списки, отдельные аналитики даже не исключали, что "Заре" достанется второе место". В минувшее воскресенье в одномандатных округах ее действительно ждал определенный успех, хотя и более скромный, чем предполагалось - третье место с 20 депутатами.

Вилия Блинкявичюте празднует победу ее социал-демократов Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Первое - у оппозиционных социал-демократов во главе с депутатом Европейского парламента Вилией Блинкявичюте (52 депутата). Второе - у лидеров нынешней коалиции, партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) с 28 местами. Ее лидер, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, объявил как об уходе с поста председателя, так и об отказе от депутатского мандата.

Социал-демократы начнут формировать кабинет в коалиции с двумя другими партиями - Демократическим союзом "Во имя Литвы" экс-премьер-министра Саулюса Сквернялиса и Союзом зеленых и крестьян бизнесмена и филантропа Рамунаса Карбаускиса.

Радикальных изменений от будущего правительства литовцы не ждут. Его внутренняя политика будет несколько более левой, чем у нынешнего, хотя едва ли стоит ждать от него особо резких шагов - литовские левые часто финансово, да и социально значительнее консервативнее своих западноевропейский коллег. Что же касается внешней политики и политики безопасности, то, по мнению политолога Теодораса Жукаса, "поддержка Украины, увеличение расходов на оборону, внимание к правам человека, особенно в авторитарных странах останутся главными элементами внешнеполитической линии".

Как полагает профессор университета Витаутаса Великого Анджей Пукшто, "некоторое охлаждение может произойти в отношении российской эмиграции в Литве. Надежды на влияние на российское общество, которые многие в нынешнем правительстве связывали с ней, не очень оправдались". По словам Пукшто, это не значит, что антипутински настроенным россиянам будут отказывать в убежище и защите, однако частота и интенсивность официальных контактов с ними могут снизиться.

Литва не порвет с Тайванем

Теодорас Жукас думает, что от нового кабинета также следует ждать большей сдержанности, по крайней мере, на уровне заявлений - "ведь социал-демократы обещали избирателям "стабильную и прагматичную внешнюю политику".

Обвинение правящей консервативно-либеральной коалиции в отсутствии внешнеполитического "прагматизма" во время предвыборных дискуссий было одним из самых распространенных среди ее оппонентов. Речь идет прежде всего о фактическом замораживании отношений с Китаем после того, как кабинет дал в 2021 году согласие на открытие в Вильнюсе Представительского офиса Тайваня - де-факто полноценной дипломатической миссии. Разгневанное пекинское руководство понизило уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня временных поверенных и заморозило все связи с балтийским государством.

Оппозиция утверждает, что это было рискованное решение, последствия которого ударили по литовским национальным интересам, прежде всего экономическим. Китай пытался угрожать Литве, например, отказом покупать автозапчасти, которые производит завод немецкой компании Continental под Каунасом. Однако Европейский Союз подал против КНР жалобу во Всемирную торговую организацию. Это стало неприятным сюрпризом для Пекина.

По мнению профессора Анджея Пукшто, какие-то усилия по нормализации отношений с Китаем новое правительство приложит. Тем более, что действующий глава МИД уже предпринимал для этого некоторые усилия. Однако, полагает эксперт, о сворачивании связей с Тайванем в обмен на восстановление в полном объеме отношений с КНР речи быть не может.

Кто станет премьер-министром?

Среди кандидатов на пост главы МИД литовские СМИ называли депутата Европейского парламента и бывшего комиссара ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюса Синкявичюса, представляющего Демократический союз "Во имя Литвы".

Однако пока неясно даже то, кто именно будет формировать правительство. В Вильнюсе экспертное сообщество и журналисты обсуждают вариант, при котором лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте останется работать депутатом Европейского парламента, а второй номер в партии, депутат сейма Гинтаутас Палуцкас займет пост главы кабинета. Блинкявичюте и Палуцкас в понедельник вместе ходили к президенту Литвы Гитанасу Науседе. Глава государства по конституции должен дать представителю победившей партии поручение сформировать правительство.