Как война Израиля с ХАМАС меняет Литву

В Литве кремлевские СМИ раньше искали антисемитов. После нападения ХАМАС на Израиль они переключились на разоблачение "сионистов". Между тем среди литовцев растет подлинный интерес к истории еврейской общины в стране.

До нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Кремль часто выступал "разоблачителем" нацизма и антисемитизма в Центральной Европе и странах Балтии, особенно в Литве. Основной посыл был, по сути, простой: "Большинство литовцев, а особенно культурная и политическая элита - антисемиты и отрицатели Холокоста".

Литовский депутат-антисемит - любимец Кремля

Деятельность 41-летнего депутата литовского сейма Ремигиюса Жемайтайтиса до 7 октября служила российским пропагандистам одним из подтверждений этого тезиса. Весной и летом 2023 года он разразился серией высказываний в соцсетях, самое мягкое из которых звучало так: "Мы, литовский народ, никогда не должны забывать евреев и русских, которые принимали самое активное участие в УНИЧТОЖЕНИИ нашего НАРОДА!" Остальные высказывания включали слово "скоты" и антисемитские стишки. Пока однопартийцы из праволиберальной партии "Свобода и справедливость" решали, что с ним делать, случилось нападение террористов ХАМАС на Израиль.

Реакция всех ветвей власти Литвы была молниеносной и однозначной. Сейм одним из первых среди парламентов мира единогласно принял заявление о солидарности с Израилем и осудил ХАМАС. Жемайтайтиса исключили из праволиберальной партии "Свобода и справедливость". Большинством голосов члены сейма лишили его депутатской неприкосновенности . Жемайтайтису грозит уголовное дело: генеральная прокуратура расследует высказывания депутата на предмет разжигания межнациональной розни.

Для кремлевской пропаганды Жемайтайтис в одночасье превратился из антисемита в "мученика свободы слова" и "жертву политического класса". Кроме того, российские СМИ стали развивать новую мысль - "простые литовцы всей душой с палестинцами, а "проамериканская элита" - с руководством Израиля". Опросы общественного мнения ничего подобного не фиксируют. Без малого 40 процентов жителей Литвы действия Израиля одобряют, треть - не одобряет, и еще одна треть не имеет мнения на эту тему.

Писатель и артист Аркадиюс Винокурас считает, что военные действия Израиля против ХАМАС стали своего рода подарком для тех, кто, подобно Жемайтайтису, исповедует антисемитские взгляды: "Их немного. Они часто считают себя рафинированными интеллектуалами. Теперь под видом осуждения политики Израиля, который критиковать, конечно, можно и нужно, они получили повод тащить в публичное пространство ненависть и антисемитские клише из темного прошлого".

Как возрождают историю литовских евреев

В Вильнюсе на учреждениях и частных домах сегодня можно видеть израильские флаги. Палестинских корреспондент DW ни разу не видел. В Литве с гордостью вспоминают Мартинаса Кузьмицкаса , израильского полицейского с литовским гражданством. Он погиб в бою с хамасовцами. "Я недавно был в Израиле и разговаривал с нашими гражданами, живущими там. Некоторые из них и вовсе не иудеи, и не евреи даже, - рассказал DW депутат сейма Эмануэлис Зингерис. - Но от большинства я слышал лишь одно: мы не уедем отсюда, хотя могли бы. Будем защищаться".

Так совпало, что вскоре после начала войны Израиля с ХАМАС в литовской столице открыли государственный еврейский музей Виленского Гаона. Он назван в честь одного из самых известных в иудаизме духовных авторитетов, жившего в Вильне (Вильнюсе) в 18 веке. Экспозиция пока развернута не полностью, в некоторых помещениях рабочие все еще монтируют стенды. Музей повествует об истории евреев Литвы - литваков. Сигитаса и его жену Дангуоле я застал в зале, посвященном истории еврейского театра 20-х - 30-х годов прошлого века. "Мы очень переживаем за происходящее в Израиле, - говорит Сигитас. - Там живет много потомков литваков. Мы переживаем, чтобы не началась еще более масштабная война, чтобы Израиль не завоевали. Хотим, чтобы они мирно и хорошо жили".

Сигитасу и Дангуоле около пятидесяти. "Наше поколение мало знает об истории евреев Литвы, - говорит Дангуоле. - Мы ей особенно не интересовались, да и говорить об этом было не принято. Но наши семьи, семьи родственников часто происходят из тех мест, где было много евреев. Семейные воспоминания сохранились и постепенно возвращаются. Поэтому многие вещи начинаешь оценивать по-новому".

В музее Виленского Гаона - зал, посвященный культуре евреев Литвы между Первой и Второй мировыми войнами Фото: Konstantin Eggert/DW

Герои и убийцы в истории Литвы

Сталинский СССР оккупировал Литву летом 1940 года в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа. В 1941 году им пришлось спешно отступить, и до 1944 года Литва была под нацистской оккупацией. После этих трех лет из 200 с лишним тысяч литовских евреев в живых осталось лишь пять процентов. Остальных убили германские оккупанты и местные коллаборационисты. В то же время почти тысяча граждан Литвы, спасавших евреев, признана мемориалом "Яд Вашем" в Иерусалиме "Праведниками народов мира".

Но все же осознание прошлого действительно идет непросто. В 1944 году Советский Союз выбил из Балтии гитлеровские войска и оккупировал ее во второй раз. Тогда отдельные коллаборационисты присоединились к антикоммунистическому партизанскому движению ("лесным братьям") и заплатили своей жизнью за сопротивление Советам. Для одних, в том числе, для еврейской общины, эти люди - убийцы. Но для других, как для Жемайтайтиса, они - герои национально-освободительной борьбы. "В представлении таких людей существуют две категории исторической боли, - говорит артист Аркадиюс Винокурас. - Одна, самая главная и значимая - боль литовцев. Другая, незначительная и неважная - боль евреев и всех остальных".

Мемориальное шествие в литовском городке Молетай, 2016 год Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Осознание истории Холокоста

Случаев увековечения памяти коллаборационистов немного, но они есть. Например, еврейская община Литвы не первый год требует демонтировать памятник , поставленный в 1990-х годах в городе Укмерге партизану Юозасу Крикштапонису. В 1941-1943 году он служил в составе коллаборационистских частей, принимавших участие в убийствах евреев. Это установили Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, а также комиссия по десоветизации. Она отвечает за то, чтобы в публичном пространстве не было названий и символов, связанных с тоталитарными режимами - советским и нацистским. Несмотря на рекомендацию комиссии, памятник пока не снесен. Для его демонтажа генеральная прокуратура Литвы должна официально лишить Крикштапонаса почетного статуса "солдата-добровольца", который обычно присваивают "лесным братьям". Когда это случится, пока неясно.

Память о Холокосте и предвоенной еврейской общине Литвы поддерживается и политиками, и системой образования, и на уровне общественных инициатив. Вехой в этом смысле стало в 2016 году шествие в городке Молетай на северо-востоке Литвы. Его организовал драматург и общественный деятель Марюс Ивашкявичюс как символический акт национального покаяния. Тысячи людей прошли пешком от центра Молетай до места массового расстрела евреев в 1941 году. Во главе колонны следовали патриарх литовской политики Витаутас Ландсбергис, члены правительства и парламента.

Война Израиля с ХАМАС, похоже, стала для Литвы еще одним важным политическим рубежом. "В последнее время в нашей стране активно идет процесс осознания истории Холокоста, - сказала в беседе с DW председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен. - И одна из причин солидарности с Израилем - это, несомненно, наше чувствительное отношение к недавнему трагическому прошлому Литвы".

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