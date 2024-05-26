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Президентом Литвы переизбран Гитанас Науседа

Олег Соколенко
26 мая 2024 г.

По предварительным данным избиркома действующий президент Литвы Науседа набирает около 75 процентов голосов избирателей на президентских выборах. Его оппонентка, премьер-министр страны Шимоните признала свое поражение.

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Гитанас Науседа вновь выиграл президентские выборы в Литве
Гитанас Науседа вновь выиграл президентские выборы в ЛитвеФото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Выборы президента Литвы во втором туре выиграл действующий президент страны, 60-летний Гитанас Науседа. По предварительным результатам, он набирает около 75 процентов голосов, сообщила вечером в воскресенье, 26 мая, избирательная комиссия Литвы.

Соперница Науседы во втором туре, 49-летняя премьер-министр страны Ингрида Шимоните, уже признала свое поражение. "Хочу поздравить избранного президента Литвы", - цитирует ее слова агентство AFP.

В первом туре выборов две недели назад Науседа набрал 44 процента голосов, Шимоните - 20 процентов.

Украина была главной темой кампании

Главной темой президентской гонки стала война РФ против Украины и ее последствия для национальной безопасности Литвы. Науседа сделал себе имя как решительный сторонник Украины в ее обороне от российской агрессии.

Главные полномочия президента Литвы лежат в сфере внешней политики и политики безопасности. Науседа, как и Шимоните, добивается скорейшего размещения в Литве бригады бундесвера численностью до пяти тысяч военнослужащих на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности в Европе.

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