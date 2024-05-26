Президентом Литвы переизбран Гитанас Науседа

По предварительным данным избиркома действующий президент Литвы Науседа набирает около 75 процентов голосов избирателей на президентских выборах. Его оппонентка, премьер-министр страны Шимоните признала свое поражение.

Выборы президента Литвы во втором туре выиграл действующий президент страны, 60-летний Гитанас Науседа. По предварительным результатам, он набирает около 75 процентов голосов, сообщила вечером в воскресенье, 26 мая, избирательная комиссия Литвы .

Соперница Науседы во втором туре, 49-летняя премьер-министр страны Ингрида Шимоните, уже признала свое поражение. "Хочу поздравить избранного президента Литвы", - цитирует ее слова агентство AFP.

В первом туре выборов две недели назад Науседа набрал 44 процента голосов, Шимоните - 20 процентов.

Украина была главной темой кампании

Главной темой президентской гонки стала война РФ против Украины и ее последствия для национальной безопасности Литвы. Науседа сделал себе имя как решительный сторонник Украины в ее обороне от российской агрессии.

Главные полномочия президента Литвы лежат в сфере внешней политики и политики безопасности. Науседа, как и Шимоните, добивается скорейшего размещения в Литве бригады бундесвера численностью до пяти тысяч военнослужащих на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности в Европе.