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На выборах в Литве победу одерживают социал-демократы

Ася Миллер
28 октября 2024 г.

Литовская социал-демократическая партия намерена сформировать правящее большинство в Сейме вместе с двумя другими оппозиционными партиями - Демократическим союзом "Во имя Литвы" и "Союзом крестьян и "зеленых".

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Лидер Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте
Лидер Литовской социал-демократической партии Вилия БлинкявичютеФото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Во втором туре парламентских выборов в Литве, состоявшегося в воскресенье, 27 октября, большинство голосов в Сейме получает оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП). После подсчета почти всех голосов ЛСДП, предварительно, может рассчитывать на 52 из 141 места в парламенте. "Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов. (...) Результаты выборов показали, что жители Литвы (...) хотят перемен, им нужна совершенно иная власть", - прокомментировала победу лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте.

Ранее ЛСДП объявила о намерении сформировать правящее большинство вместе с двумя другими оппозиционными партиями - Демократическим союзом "Во имя Литвы" и "Союзом крестьян и "зеленых" Литвы".

Правящая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните по итогам второго тура парламентских выборов заняла второе место, предварительно, получив 28 мандатов. Лидер "Союза Отечества" Габриэлюс Ландсбергис уже признал поражение своей партии и поздравил социал-демократов с победой. Популярность правоцентристской коалиции снизилась из-за роста в стране инфляции, ухудшения общественных услуг и растущего разрыва между богатыми и бедными. Социал-демократы в рамках своей избирательной кампании сделали особый акцент на изменениях во внутренней и социальной политике.

Страх перед российской военной угрозой

Непосредственно граничащая с Россией Литва опасается стать следующей целью российской агрессии в случае победы Москвы в войне против Украины. Поэтому все крупные литовские партии решительно выступают за дальнейшую помощь Киеву, а также сохранение или даже увеличение расходов на оборону. По оценкам НАТО, Литва намерена потратить около 3% своего ВВП на вооруженные силы в 2024 году.

 

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