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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
Права человекаРоссия

Появилось видео "нарушения", за что Навальный попал в ШИЗО

Даниил Сотников
22 мин. назад

На видео, снятом за неделю до первой отправки Навального в ШИЗО, сотрудник колонии говорит, что составит рапорт за нарушение формы одежды, а именно за закатанные рукава.

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Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, снятое, как утверждается, 5 августа 2022 года в колонии ИК-6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный. Запись сделана на нагрудную камеру сотрудника колонии и на ней запечатлено "нарушение", ставшее одним из поводов для отправки политика в штрафной изолятор (ШИЗО), пишет Gulagu.net во вторник, 28 февраля.

Сотрудник колонии (как утверждает Gulagu.net, - это капитана В.В.Зеленцов) говорит на видео, что совершает обход жилых помещений и участка промзоны колонии, после чего заходит в швейный цех, где работает Навальный. "Опять нарушаем", - говорит он при виде политика, который в этот момент встает из-за стола.

"Предупреждаю вас, что обязан на вас составить рапорт за нарушение формы одежды. А что делать?" - обращается сотрудник к Навальному. "Хорошо, вы предупреждаете, а я со своей стороны еще раз (повторяю. - Ред.): смотрите, какой длины у меня рукав", - отвечает политик сотруднику ФСИН, показывая, что рукава его тюремной робы достают лишь до локтей. "У меня куртка маленькая", - говорит Навальный. Сотрудник колонии в ответ указывает, что роба не мала.

"Второй момент: сидели, ничем не занимались. Во сколько у вас перерыв?" - продолжает охранник. На этом моменте видео обрывается. Это первое из серии видео о нарушениях и преступлениях, совершенных в ИК-6, пишет Gulagu.net.

Навальный более 100 суток провел в ШИЗО

Первый раз Навального отправили в ШИЗО на трое суток 12 августа - через неделю после эпизода на видео. "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - рассказал тогда политик.

С тех пор Навального регулярно стали отправлять в ШИЗО по надуманным поводам - за то, что он умылся не в то время или за матерное слово в разговоре с другими заключенными. В общей сложности, начиная с августа, Навального отправляли в ШИЗО 11 раз, с тех пор он провел там больше ста дней. В начале января политик в ШИЗО заболел и болезнь ему пришлось переносить на ногах, долгое время ему не давали лекарства, рассказали его адвокаты.

"Тюрьма в тюрьме"

Правозащитники и заключенные называют ШИЗО "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в изоляторе сам Навальный.

В середине ноября политика из общего барака в колонии перевели в помещение камерного типа (ПКТ), где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО - 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.

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