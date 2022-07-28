По Киевской и ряду других областей Украины нанесены ракетные удары

На 155-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 28 июля (время московское).

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За пять месяцев войны в Евросоюз из Украины прибыло 8 миллионов человек, в том числе 7 миллионов – украинских граждан, сообщила Еврокомиссия. Из них 3,9 миллиона человек подали заявления на получение статуса беженца в странах ЕС, 23 600 человек – в странах за пределами союза: в Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии Исландии. 4,3 миллиона украинцев за время войны вернулись из Европы на родину.

В странах ЕС в школу ходят 492 647 детей из Украины, сообщили в Брюсселе. По данным немецких властей, в школах в Германии учатся 149 874 юных украинца.

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В Петербурге формируют мотострелковый батальон для отправки на войну в Украину, сообщает "Фонтанка.ру". Корреспонденту издания подтвердили эту информацию в военкомате Приморского района города, куда он позвонил "под видом любопытствующего" горожанина. "Добровольцам" предлагают подписать контракт на полгода и пройти месячную подготовку, обещая заплатить за нее 100 тысяч рублей. За участие в войне обещают "53 доллара в сутки плюс "наступательные" восемь тысяч в сутки", а также сохранение места на основной работе. Кроме того, обещают также "доплаты за боевые заслуги": 50 тысяч рублей за сбитый беспилотник, 100 тысяч рублей – за танк.

Россия вывозит из Украины семена подсолнечника

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Россия вывозит из Украины семена подсолнечника, сообщила BBC. Издание приводит объявление, распространенное в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников, согласно которому предлагается вывозить семена подсолнечника из Запорожской области в Ростов-на-Дону и сообщается об "обеспечении сопровождения транспорта" и проезде только по территории, контролируемой оккупационными российскими властями. По данным издания, перевозчиков семен из оккупированной части Украины в Россию ищут и в ряде открытых чатов. Вывоз осуществляется на предприятия в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Упоминается также завод в Воронежской области, входящий в группу "Благо", и предприятия агропромышленных групп России "Юг Руси" в Ростовской области.

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В украинскую столицу прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. "Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной раде", - написал он в Twitter. По словам Науседы, он также встретится с украинским президентом и вручит ему орден Витаутаса Великого - высшую государственную награду Литвы.

++10.55++

Газета "Коммерсант" сообщила, что шведская компания H&M Group ищет покупателя для российских активов. Концерн пытается продать права аренды на примерно 170 магазинов в 65 городах РФ, а также распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов, пишет издание со ссылкой на свои источники. При этом права аренды на 40 процентов магазинов действуют до 2050 года, 50 процентов - до 2030-2050 годов, указывается далее. Собеседники "Коммерсанта" предположили, что продать весь российский бизнес H&M будет сложно. Шведская компания закрыла магазины в РФ спустя короткое время после начала полномасштабного вторжения в Украину, а в середине июля объявила об окончательном уходес российского рынка.

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По данным воздушных сил ВСУ, утром 28 июля ВС РФ совершили ракетные удары по трем направлениям. Они выпустили ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, ракеты "Искандер" из района Зябровка Гомельской области Беларуси, а также ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирующихся на аэродроме Шайковка на территории РФ, заявил "Украинской правде" спикер командования воздушных сил Юрий Игнат.

Лондон: контрнаступление ВСУ отрезает Херсон от других захваченных территорий

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По данным британской военной разведки, украинское контрнаступление практически отрезало захваченный Россией Херсон и сделало "крайне уязвимыми" тысячи российских военнослужащих, находящихся близ Днепра. По всей вероятности, украинские силы создали укрепления южнее реки Ингулец и использовали новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить, по меньшей мере, три моста через Днепр, которые Россия использует для поставок на контролируемые ей территории, заявило в Twitter Минобороны Великобритании. "Один из них - Антоновский мост близ Херсона длиной 1000 метров - был поврежден на прошлой неделе. Украина вновь нанесла удар по нему 27 июля 2022 года и теперь он, по всей видимости, непригоден для переправы", - пишет британское ведомство. По его данным, Херсон сейчас практически отрезан от других захваченных РФ территорий Украины. "Его потеря серьезно подорвала бы попытки России представить оккупацию как успешную", - указывается далее.

++09.58++

Согласно утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ, российские силы сосредоточили основные усилия "на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море". В частности, на Харьковском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Дементиевки, Мосьпаново, Сосновки, Уд, Черкасских Тишек, Старого Салтова, Циркунов, Протоповки, Злочева, Русских Тишек, Петровки, Пришиба, Прудянки и Калиново, написал Генштаб в Facebook.

++09.44++

В результате российского удара по Вышгородскому району Киевской области жертв или пострадавших нет, заявил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram со ссылкой на предварительную информацию. "Авиаудар по Киевщине. Сегодня утром враг осуществил обстрел одного из объектов инфраструктуры в Вышгородском районе. На месте работают полицейские, работники ГСЧС, другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия авиаудара", - указал он.

Более 20 ракет запущено с территории Беларуси

++09.25++

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" насчитала около 25 запусков ракет с территории Беларуси в сторону Украины. Активисты опубликовали в Telegram фотографии предполагаемых запусков с аэродрома Зябровка в Гомельской области. "Стоит напомнить, что на аэродроме со сих пор находятся до 10-и единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, предположительно, минимум 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер", - заявила группа, занимающаяся мониторингом военной активности в Беларуси.

++09.00++

Оперативное командование "Север" сообщило о запуске более 20 ракет с территории Беларуси с 5.20 до 6.30 часов 28 июля. "Пока известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны. О жертвах пока не сообщается", - написало ОК "Север" в Facebook.

++08.40++

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление в Telegram, написав о "ракетном терроре" утром 28 июля. "Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таковой всегда", - подчеркнул Зеленский, поздравив граждан с Днем украинской государственности.

Ракетные обстрелы в нескольких областях Украины

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Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram, что от совершенных несколько часов назад ракетных ударов пострадали учебные заведения и жилые дома. Он обвинил ВС РФ в "циничном обстреле гражданской инфраструктуры Николаева". "Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах пробили окна и кровлю", - указал Сенкевич. Кроме того, по его данным, одна из ракет попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение. В результате обстрела на территории одного из частных предприятий загорелись остатки дроби, сообщил мэр Николаева.

++07.55++

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил о "масштабных запусках ракет с территории Беларуси после 5 утра". "Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, слышались взрывы, приходы. На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал он в Telegram.

++07.30++

Под Киевом раздалось не менее двух взрывов. "Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Обстрелянный объект инфраструктуры", - написал в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. По его словам, на месте работают все экстренные службы, информация о жертвах уточняется. Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщает, что произошло не менее трех взрывов.