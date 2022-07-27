У папы римского пока нет конкретного плана визита в Киев

На 154-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 27 июля (время московское).

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Власти Литвы запретили въезд на территорию страны патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он был внесен МВД Литвы в список нежелательных лиц еще 23 июня, пишет издание Delfi. "Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права", - цитирует издание полученный от министерства комментарий. В МВД Литвы также отметили, что глава Русской православной церкви (РПЦ) является близким соратником президента РФ Владимира Путина и неоднократно публично поддерживал войну в Украине.

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У Папы римского пока отсутствуют конкретные планы относительно возможной поездки в Киев, заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. При этом у Франциска "имеется желание" посетить страдающую от российского вторжения Украину, указал он в интервью подкасту немецкому Himmelklar, которое было опубликовано на кельнском католическом портале domradio.de. Вероятность визита в Украину зависит в числе прочего от здоровья понтифика, который в настоящее время находится в Канаде, сообщил далее Галлахер. "Если в Канаде все пройдет достаточно хорошо, планирование может пройти относительно быстро", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности визита в Украину. Представитель Ватикана не исключил, что поездка может состояться уже в августе, подчеркнув, что Франциск хотел бы совершить ее "как можно скорее".

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