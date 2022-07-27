154-й день войны России против Украины: главные события

На 154-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в среду, 27 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Боевикам российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по всей вероятности, удалось добиться успеха в тактическом наступлении близ Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области и близлежащем поселке Новолуганское. Такие оценки содержатся в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. По данным британской военной разведки, часть украинских сил уже могла покинуть этот район.

В оборонном ведомстве напомнили, что глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает турне по странам Африки, включая Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. "Скорее всего, Россия попытается использовать данные визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в обратном случае сохраняли бы нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину", - указали в британском Минобороны.

Министерство констатировало, что Москва предпринимала значительные усилия по обеспечению своего влияния в Африке с 2014 года, при этом в качестве одного из предпочтительных инструментов воздействия использовалась именно ЧВК Вагнера.

Движение по Антоновскому мосту около Херсона полностью закрыто после обстрелов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Речь, по оценкам военных экспертов, идет о важнейшей переправе для снабжения ВС РФ. В занятом российскими войсками Херсоне начало работать паромное сообщение через Днепр, сообщил заместитель главы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке отметил, что российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Бахмута в Донецкой области и продолжают вести бои к востоку и югу от города.

Российские силы потеряли в Украине уже свыше 40 тыс. солдат, однако власти РФ замалчивают свои потери, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 21 июля говорил о 15 тыс. убитых. Зеленский также обвинил Россию в обстреле противокорабельными ракетами "частного сектора близ моря" в Одессе.

Из зон активных боевых действий в более безопасные регионы Украины перемещены 692 предприятия, из них 477 возобновили работу, сообщило министерство экономики в Киеве. В общей сложности на платформе цифрового взаимодействия для помощи в релокации числятся заявки от 1763 компаний, которые планируют перемещение.

ФРГ одобрила поставку Украине 100 самоходных артиллерийских установок

Правительство ФРГ одобрило поставку Украине 100 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, сообщило издание Der Spiegel. Разрешение на производство гаубиц для прямой передаче Украине власти выдали производителю PzH 2000 - компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - еще 13 июля. Эти поставки в ценовом выражении компания оценивает в 1,7 млрд евро. Это почти в три раза больше, чем совокупная стоимость ранее переданных Украине германских вооружений. KMW приступила к производству оружия, однако не ясно, когда первые экземпляры поступят в Украину.

В Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом зерна из Украины

В Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом украинского зерна. Турция считает, что этот шаг поможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар. Центр будет регистрировать торговые суда и отслеживать их передвижение, в частности, с помощью спутниковых данных, отметил Акар. Открытие объекта - часть сделки, заключенной 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и направленной на прекращение блокады украинских портов.

Между тем идет подготовка к отправке первого судна с зерном из Украины. Оно должно покинуть один из украинских портов по безопасному коридору уже на этой неделе, заявил представитель правительства Турции. Судну предстоит пройти досмотр на предмет отсутствия на борту оружия при прохождении через пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

В трех черноморских портах возобновлены работы

Тем временем военно-морские силы (ВМС) Украины заявили о возобновлении работы в трех черноморских портах - Одессе, Черноморске и Южном. "Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего идущее первым судно", - отметила пресс-служба ВМС в Facebook. Сейчас определяются надежные пути для судоходства. "Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые будут способствовать безопасности", - указали в ВМС.

"Газпром" сократил поставки по "Северному потоку"

Российская корпорация "Газпром" с 27 июля сократила поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток" до 20 процентов от его пропускной мощности. "На данный момент мы наблюдаем объявленное сокращение", - подтвердил в эфире Deutschlandfunk глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Рада поддержала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского назначить на должность генпрокурора депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина. За проголосовали 299 депутатов. Всего в Раде - 450 законодателей. По словам ряда экспертов, Костина связывают с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Лидер оппозиции призвал ФРГ выполнить сделку с Польшей по круговым поставкам вооружений

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал правительство ФРГ оперативно выполнить свою часть сделки с Польшей в рамках договоренностей о так называемых круговых поставках вооружений Киеву. Соответствующее заявление Мерц сделал во время визита в Варшаву. Германия должна исполнить взятые на себя обязательства, подчекркнул политик. В рамках поездки у Мерца состоялась встреча с лидером польской правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярославом Качиньским.

Между тем на фоне визита Мерца стало известно, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракты на получение южнокорейских вооружений для польских ВС. Как передало агентство PAP, речь идет о самолетах FA-50, боевых танках K2 ("Черная пантера") и самоходно-артиллерийских установках класса гаубиц K9.

Посол Мельник: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь пригласил в Киев президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Об этом сообщил немецкому изданию Die Zeit покидающий свой пост посол Украины в Германии Андрей Мельник. "Мы еще ждем его приезда в Киев", - отметил дипломат. Мельник уточнил, что уедет из Германии через 2-3 недели. Его отставка является рутинным решением, утверждает он. В начале июля Зеленский уволил Мельника, а также послов Украины в еще четырех странах. В последнее время дипломат неоднократно в резкой форме критиковал немецких политиков, в том числе канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостаточную, по мнению главы диппредставительства, поддержку Украины.

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