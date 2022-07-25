Жалкая попытка оправдать войну: СМИ ФРГ о словах Лаврова об Украине

Фразу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия поможет украинцам избавиться от их "антинародного и антиисторического режима", многие немецкие журналисты сочли признанием Кремля в его истинных целях. Другие же восприняли это заявление как часть психологической игры, смысл которой в том, чтобы, с одной стороны, показать населению России твердость намерений и нежелание идти на уступки врагу, а с другой - дать понять украинцам, что их ожидают определенные преимущества, если они поддержат президента РФ Владимира Путина.

Как нужно реагировать ЕС на высказывание Сергея Лаврова и почему оно последовало непосредственно после заключения с участием Москвы и Киева договоренностей по экспорту украинского зерна? DW - о том, что пишут на этот счет СМИ Германии.

Süddeutsche Zeitung: ЕС нельзя оставлять слова Лаврова без ответа

"Лавров - мастер лжи", - так озаглавил свой комментарий о высказываниях главы российского МИД в Каире обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius). "Умение Сергея Лаврова искажать смысл легендарно. Российский министр иностранных дел задает стандарты для всех активных популистов и демагогов, важнейшая способность которых заключается в том, чтобы превращать факты в ложь, а ложь - в факты, - отмечает журналист. - Лавров - это что-то вроде словесной версии зеркала: то, что он говорит, верно, будучи зеркально перевернутым".

Как пишет Корнелиус, это выглядит так, "как будто бы у Лаврова раздвоение сознания, которое ему постоянно позволяет критиковать то, что сам творит". Например, "на саммите G20 в Индонезии глава МИД РФ возмущался по поводу "войны Запада в Украине", как будто это не российские солдаты напали на эту страну". А находясь в Африке, Лавров возложил на Украину ответственность за несостоявшиеся экспортные поставки зерна, перечисляет журналист. "И вот он благородно добавляет, что украинскому народу помогают освободиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима", - продолжает обозреватель Süddeutsche Zeitung.

Заявление Лаврова последовало вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна из Украины

"Если отвлечься от того, что украинский народ благодарит за эту помощь, используя все доступное ему оружие, стоит отметить: Лавров упустил, что так называемый "киевский режим" - это демократически избранное правительство. А режим с признаками тоталитарного, напротив, находится у власти в Москве. И, к сожалению, избавление от него в ближайшем будущем не предвидится", - рассуждает автор комментария. По его мнению, своим заявлением в Каире Лавров не выдал какую-либо новую цель Москвы в войне против Украины: "Он просто напомнил о старом и хорошо известном плане Владимира Путина, согласно которому целью России в этой войне является уничтожение Украины и ее оргструктуры, включая избранное правительство".

На фоне высказываний Лаврова, следует обратить внимание на два послания Москвы, считает журналист: "Во-первых, на данный момент бесполезно говорить о возможности переговоров. С точки зрения России, до конца войны еще далеко, и ее далекоидущие цели, вплоть до распада европейского порядка, необходимо воспринимать всерьез". Тем постыднее, что европейские соседи (Украины. - Ред.) во главе с правительством Германии превосходят один другого в плане отсутствия концепции для поставок вооружений, уверен Штефан Корнелиус: "Эта война закончится, когда Россия больше не будет иметь возможности выиграть ее военным путем".

Во-вторых, ситуация с Лавровым демонстрирует, что борьба за прерогативу толкований не воспринимается на Западе всерьез. "Российский министр иностранных дел разъезжает по Африке с посланием, которое не должно остаться без возражений", - пишет автор. По его мнению, политическому нейтралитету не место в вопросе о войне в Украине. Именно поэтому верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю стоит предпринять поездку по южному полушарию, разъясняя обстоятельства этой войны, считает журналист.

RND: "Попытка оправдать стремление Москвы к власти"

По мнению журналистки Даниэлы Фатес (Daniela Vates), комментарий которой по поводу высказываний Сергея Лаврова публикуют издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), "российское руководство, очевидно, относится к тем, кто снова и снова пытаются пробить головой стену, вместо того чтобы признать, что ошиблись в выборе пути".

Заявление Лаврова она называет в этой связи отсылкой к оправданию войны, которое дал Владимир Путин, объявляя о ее начале: "Мнимый нацистский режим в Украине должен быть устранен". "Тому, кто совершает нападение на другую страну, кто нарушает международное право, необходимо как минимум сравнение (противника. - Ред.) с Гитлером - судя по всему, даже Путину это было необходимо ради успокоения совести". "Эта риторическая фигура за последнее время отошла на второй план, однако во время своей поездки по Африке Лавров, кажется, снова почувствовал необходимость в оправдании", - добавляет журналистка.

Слова Лаврова в Каире она называет "жалкой попыткой оправдать собственное стремление к власти мнимым желанием жертвы (получить помощь. - Ред.)". "Однако украинки и украинцы не просили Россию ни об этой, ни о какой-то иной поддержке. И совместная жизнь россиян и украинцев, о способствовании появлению которой заявляет Лавров, удалась бы лучше всего, если бы российская армия не устроила бы прежде над украинцами расправу", - подчеркивает Фатес.

Так же, как и ее коллега из Süddeutsche Zeitung, она уверена: высказывание Лаврова четко дает понять, что Россия не заинтересована в переговорах: "Тот, кто хочет уничтожить противника, не садится с ним за стол переговоров". Тот факт, что заявление последовало как раз тогда, когда Москва и Киев при посредничестве Турции и ООН договорились об экспорте украинского зерна, журналистка расценивает как возможный сигнал населению России о том, что об уступках не может быть и речи: "Сюда вписываются и атаки на Одессу".

С другой стороны, это может быть и призыв к украинским гражданам, госслужащим и политикам: "Чтобы те отвернулись от украинского правительства и гарантировали себе тем самым стартовые преимущества в возможном пророссийском государстве". Автор комментария не исключает, что, проигрывая с военной и экономической точки зрения, Россия хочет оказать психологическое давление и действует, рассчитывая, что время работает на нее: "Путин делает ставку на то, что поддержка Украины (со стороны Запада. - Ред.) ослабнет. Чем дольше идет война, тем больше экономических трудностей у ее союзников, тем больше США будут заняты своими промежуточными выборами в Конгресс и, следовательно, самими собой".

Однако этому можно противостоять, уверена Фатес: "Союзники Украины не должны позволять утомить себя. Вместо этого они должны максимально укрепить стену, которую пытаются пробить головой Путин, Лавров и компания. Жестокость слов Лаврова ясно показала необходимость этого".

Schwäbische Zeitung: Лавров показал, чего хочет Россия на самом деле

По мнению обозревателя газеты Schwäbische Zeitung Хайо Ценкера (Hajo Zenker), заявление главы МИД РФ в Каире должно рассеять надежды тех, кто полагал, что Кремль удовлетворится аннексией восточной части территории Украины, а страны Запада после этого снова смогут покупать дешевый российский газ. "Хочет ли Кремль "всего лишь" долговременной оккупации востока и юга Украины? Или он хочет большего? Министр иностранных дел России дал на это однозначный ответ.

Всем, кто еще думает, что украинцам стоит смириться с потерями территорий на востоке и на юге и принять навязанный им мир, чтобы у нас, немцев, наконец-то воцарился покой и мы снова могли дешево покупать энергоносители, после заявлений российского министра иностранных дел следует окончательно уяснить, чего хочет Москва на самом деле: марионеточное правительство в Киеве во главе со свадебным генералом, который пляшет под дудку России".

"Кремль хочет не мира, а кладбищенской тишины. В конечно счете он хочет уничтожить государственность Украины. А что до достигнутых с большим трудом соглашений - как, договоренности по экспорту зерна, - то россияне наглядно показали, что они для них значат, совершив нападение на Одессу.

У Запада нет другого пути, кроме как оказывать Украине наилучшую из возможных поддержку, уверен журналист. В этой связи он приветствует тот факт, что немецкие самоходные зенитные установки Gepard наконец-то доставлены в эту страну. Это необходимо, "чтобы предотвратить именно то, что российский министр иностранных дел назвал целью (России. - Ред.) - киевский режим, установленный милостью Москвы". "За это откровение почти можно сказать Лаврову спасибо", - резюмирует Ценкер.

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