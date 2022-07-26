 Глава МИД Эстонии предлагает не выдавать визы ЕС россиянам | Новости из Германии об Украине | DW | 26.07.2022

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Украина

Глава МИД Эстонии предлагает не выдавать визы ЕС россиянам

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 июля.

Шенгенская виза в российском паспорте

На 153-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 26 июля (время московское).

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МИД Эстонии готовит предложения для Евросоюза о приостановке выдачи виз россиянам, так как считает "морально неправильным", что граждане РФ массово едут в Лувр, пока в Украине убивают детей. С таким заявлением в эфире эстонского телевидения выступил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

 

Хроника событий 26 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 июля 14.00 - 23.59 >>>

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