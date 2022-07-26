Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по экономии газа

Страны Европейского Союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который должен быть утвержден во вторник, 26 июля, на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, сообщает dpa.

Цель нового плана - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. Согласно источникам в дипломатических кругах, предложенный Еврокомиссией план предполагает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Кроме того, предполагается возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок. Должны быть также установлены обязательные целевые показатели по экономии потребления газа, причем по сравнению с первым проектом Еврокомиссии барьеры для этих показателей были повышены, а количество возможных исключений из плана увеличено.

"Газпром" вновь сократит поставки

Ранее, 25 июля, "Газпром" сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции "Портовая", отвечающей за прокачку по газопроводу "Северный поток", объяснив это необходимостью проведения ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки газа по "Северному потоку" сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности.

В тот же день сообщалось, что немецкая компания Siemens Energy отправила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

Министр экономики ФРГ обвиняет Путина

Накануне, 22 июля, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) обвинил Владимира Путина в использовании газовых рычагов против Германии. "Нам следует признать, что Путин задействует этот газовый рычаг против нас", - заявил Хабек в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Немецкий министр назвал объяснения Москвы по поводу турбины для "Северного потока", из-за отсутствия которой она отказывалась возобновить поставки газа, "надуманным аргументом" и "несостоятельной игрой". У "Газпрома" имеется достаточное количество турбин, уверен Хабек.

При этом 21 июля "Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку", несмотря на опасения в обратном. Предполагалось: что после профилактики по газопроводу будут ежедневно поставлять 67 млн кубометров газа. Это соответствовало бы объему поставок до начала ремонта, но составляет лишь 40% от проектной мощности.

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