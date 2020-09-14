Хроника пандемии: в Украине вновь зафиксировано максимальное суточное число заражений

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 34 млн человек в мире. Более 1,01 млн скончались. Излечившимися считаются свыше 25 млн пациентов. DW следит за событиями 1 октября.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,01 млн человек, выздоровели свыше 25 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 1 октября (время московское).
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В Украине по состоянию на утро 1 октября зарегистрировано максимальное с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки - 4069. За минувший день 64 пациентов скончались, 2083 выздоровели.Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.С начала проникновения коронавируса в Украину были инфицированы в общей сложности 213 028 человек, 94 443 выздоровели, 4193 скончались.
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Власти Италии рассматривают возможность продлить срок чрезвычайного положения, вызванного пандемией, до 31 января. Об этом сообщили сразу две итальянские газеты - Il Messagero и Corriere della Sera. С начала пандемии вирусом SARS-coV-2 были инфицированы почти 315 тысяч человек, около 36 тысяч скончались от COVID-19.
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Американский авиаперевозчик American Airlines с 1 октября приступит к объявленному еще в августе увольнению 19 тысяч сотрудников. В заявлении главы компании Дага Паркера подчеркивается, что эта мера принята из-за того, что переговоры Палаты представителей и Сената США с Белым домом о пакете помощи для American Airlines в условиях пандемии коронавируса пока не принесли желаемого результата. Еще одна американская компания - United Airlines намерена уволить 13432 работников.
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Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда Astana Pro Team приняла решение не отправлять своих гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского на знаменитую многодневную гонку Giro d'Italia, которая пройдет с 3 по 25 октября. Оба спортсмена контактировали с гонщиком, у которого был подтвержден вирус, говорится в сообщении коллектива. Казахов заменят датчанин Йонас Грегард Вилсли и колумбиец Родриго Контрерас.
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В Германии за прошедшие сутки подтверждено 2503 новых заражения, а 12 больных с COVID-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 291 722 человек, 9500 инфицированных умерли.
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В Швеции прекращает действие запрет посещать родственников в домах престарелых, вступивший в силу в начале апреля. С января по май почти половина из около 3400 летальных исходов среди больных с коронавирусом пришлась на дома престарелых. Критики объясняли это тяжелыми условиями работы труда. К настоящему моменту инфекция в королевстве подтверждена у 92 863 человек, 5893 скончались.
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По меньшей мере 34 млн человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна потеряли работу из-за пандемии в первом полугодии 2020-го, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). Так, в первом квартале доля занятого населения упала до 51,1 процента, что является самым низким показателем с момента ведения статистики. Составители предупредили о беспрецедентном кризисе рынка труда. По их оценке, дефицит официальных рабочих мест еще отчетливее проявится среди молодежи, женщин и взрослых людей с низким уровнем квалификации.
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Власти Кубы объявили о прекращении комендантского часа и ослаблении локдауна в Гаване, действовавшего с 1 сентября. Губернатор одноименной провинции объяснил решение падением числа новых заражений до 21 в сутки на протяжении последних 7 дней. В ближайшие дни в городе возобновит работу общественный транспорт, однако школы откроют не ранее ноября. Ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования остается обязательным. По официальным данным, коронавирус в республике выявлен у 5597 человек, 122 скончались, 4893 выздоровели.
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За минувшие сутки в Китае выявлены 11 новых случаев заражения и 10 бессимптомных носителей, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 414 человек, 4634 скончались, следует из официальных данных.
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Мэр Лондона Садик Хан запросил у Казначейства Ее Величества финансовую помощь в размере 5,7 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 6,25 млрд евро) для функционирования оператора транспортной системы британской столицы в течение полутора лет, пишет Financial Times. Этот шаг вызван сокращением пассажиропотока в свете принимаемых властями мер по борьбе с инфекцией. По оценке лондонского мэра, доход от продажи билетов упал "примерно на 90 процентов в результате локдауна" и не вернется "к нормальному уровню, пока правила социального дистанцирования остаются в силе".
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Власти Германии вернулись к принципу выдачи предостережений от путешествий в каждую страну отдельно. Так, подобное предостережение будет касаться государств, где за последние 7 дней число новых заражений превысило порог в 50 случаев на 100 000 жителей. Сейчас в эту группу полностью или отчасти попадают 130 стран. А в отношении еще 50 государств независимо от уровня заражений будут выдаваться настоятельные рекомендации отказаться от поездок в связи с действующими там ограничениями на перемещение, а также запретом на въезд или выезд. До 1 октября действовало общее предостережение МИД ФРГ от поездок в 160 стран мира за пределами ЕС.
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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 32 554 новых заражения и 1041 смерть среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по числу зараженных лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов - только Соединенным Штатам.
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Инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Act Accelerator необходимы дополнительные 35 млрд долларов США для увеличения масштабов деятельности по борьбе с новым вирусом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Приток средств позволит расширить доступ к тестам, методам лечения и вакцинам, добавил он.
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Во Франции за минувшие сутки инфекция была выявлена еще у 12 845 человек. Кроме того, подтверждены 63 летальных исхода среди больных с COVID-19, следует из официальных данных. С момента проникновения заболевания в страну вирус был обнаружен у 563 535 человек, 31 956 зараженных скончались.
Французские медики отмечают стремительный рост числа больных с коронавирусом, помещаемых в отделения интенсивной терапии. За истекшие сутки их количество подскочило на 135 человек, до 1230. При этом в ходе весеннего пика инфекции этот показатель достигал 7000 больных.
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Власти Германии внесли всю территорию Бельгии в список зон риска в свете растущего числа новых заражений. Жителям ФРГ настоятельно рекомендуют воздержаться от необязательных поездок в королевство. Кроме того, в перечень зон риска были добавлены Исландия и Франция (кроме региона Большой Восток) а также отдельные регионы в Венгрии, Литве, Ирландии, Румынии, Словении, Соединенном Королевстве и Эстонии. При этом Задарская и Шибенско-Книнская области в Хорватии, а также кантон Фрибур в Швейцарии исключены из списка.
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