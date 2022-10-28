Норвегия ввела новые санкции против России

На 247-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 28 октября (время московское).

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Норвегия расширила санкции против России, включив в список еще 30 физических лиц и семь организаций, сообщила пресс-служба норвежского правительства. "Норвегия снова поддерживает ЕС в вопросе санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников. Расширенные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов Украины", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Под ограничения попали, в частности, организаторы "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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