Меркель: У меня никогда не было иллюзий относительно Путина

У президента РФ всегда были диктаторские наклонности, заявила экс-канцлер ФРГ. Она считает верной свою политику по строительству "Северного потока - 2" и выразла обеспокоенность в связи с победой Трампа в США.

Президент РФ Владимир Путин вряд ли имел план напасть на Украину, когда впервые вступил на этот пост в 2000 году, считает экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Скорее всего, он пришел к этому в процессе пребывания у власти, и Запад должен задаться вопросом о том, все ли он "сделал правильно" в отношениях с Россией, заявила она в интервью еженедельнику Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 22 ноября, и приуроченном к выходу своих мемуаров.

Меркель о возможной ответственности Запада

"Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Чтобы внести ясность: не было и нет ни одной причины, которая могла бы оправдать нападение Путина на Украину. Но было бы лучше, если бы на Западе было больше единства. Мы не были так сильны, как могли бы", - отметила она.

По словам Меркель, у нее "никогда не было никаких иллюзий" насчет Путина. "У него всегда были диктаторские наклонности, меня часто возмущало его самодовольство", - указала экс-канцлер.

Меркель о газопроводе СП-2

Одновременно бывшая глава правительства высказалась в защиту своей политики в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2" для поставок газа из РФ, несмотря на аннексию Россией Крыма. "Одной из своих задач я видела получение дешевого газа для немецкой экономики", - пояснила она. При этом она указала, что последствия высоких цен на энергоносители для Германии можно увидеть сейчас.

По словам Меркель, несмотря на начало российской агрессии в отношении Украины, ей не казалось целесообразным прерывать все экономические отношения с Россией. Экс-канцлер решительно отвела упрёки в том, что она тем самым способствовала финансированию войны России против Украины. "Россия начала войну, когда газ еще не поставлялся по "Северному потоку - 2"». Сегодня другие страны наполняют путинские военные кассы. Так было бы и тогда, если бы мы разорвали все экономические связи", - уверена она.

О мире для Украины

На вопрос о том, должна ли Германия принимать участие в возможных дипломатических инициативах по мирным переговорам между Москвой и Киевом, Меркель ответила: "Когда наступит правильный момент, решение может приниматься не только одной Украиной. Если мы поддерживаем Украину из общих интересов, мы должны также совместно делать шаги по окончанию войны".

Экс-канцлер о Трампе и Маске

Кроме того, Меркель выразила обеспокоенность по поводу предстоящего возвращения в Белый дом Дональда Трампа. По ее словам, каждая встреча с Трампом во время его первого президентского срока напоминала соревнование. Он всегда хотел узнать как можно больше деталей, "но только для того, чтобы нащупать собственную выгоду и найти аргументы собственного укрепления и ослабления других". "Чем больше людей присутствовало в помещении, тем сильнее было его стремление быть победителем. С ним невозможно беседовать, каждая встреча была соревнованием: ты или я", - вспоминает она.

Меркель при этом призвала нынешних мировых лидеров "ни в коем случае не приспосабливаться к этому стилю", поскольку это делает невозможным достижение политических компромиссов.

Экс-канцлер также раскритиковала возросшее влияние на избранного президента США миллиардера Илона Маска. Если на политиков оказывают сильное влияние компании - посредством капитала или технологических возможностей - то это "беспрецедентная проблема для всех нас", пояснила она.

Мемуары Ангелы Меркель

Книга мемуаров Ангелы Меркель под названием "Свобода" (Freiheit) появится в продаже 26 ноября. Одна из важных тем книги - политика по отношению к России правительства ФРГ, которое Меркель возглавляла в течение 16 лет. Этот курс после начала полномасштабной войны РФ против Украины критикуют даже в партии экс-канцлера - Христианско-демократическом союзе (ХДС). Среди прочего в мемуарах Ангела Меркель дает понять, что не считает ошибочным отказ в членстве в НАТО Украины и Грузии.

В книге также описывается юность Меркель в ГДР, ее первые шаги в политике и ее встречи с выдающимися государственными деятелями из разных стран. Вечером 26 ноября сама экс-канцлер представит ее на тематическом мероприятии в Немецком театре в Берлине. Мемуары Меркель появятся в продаже примерно в 30 странах мира.